Feliciano López, se ha pronunciado en una entrevista para The Guardian sobre la situación actual del tenis, un deporte que atraviesa “una crisis muy seria” donde si no se juega, la ATP corre peligro, según admite el español un año después de su victoria en Queen’s.

"Los jugadores tienen que entender que es una crisis muy dura. Es urgente que todo el mundo juegue. Si no tenemos torneos, la ATP tampoco va a sobrevivir. Necesitamos estar todos juntos. Es la única forma de sobrevivir”, admite Feliciano López.

La ATP, que este lunes decide su calendario de vuelta a la competición tras el parón por la pandemia mundial, no pasa por su mejor momento. Sobre su propuesta, el toledano habla como jugador, “pero también como director de un torneo y puedo ver la realidad y lo duro que es sobrevivir en esta crisis”, explica.

En The Guardian, López habla sobre los sacrificios que conlleva jugar sin público en las grandes competiciones. Consciente de que será duro, comenta que hay varias opciones para que los premios de los tenistas se reduzcan lo menos posible.

Se necesita la apertura de fronteras

“Uno de ellos es jugar sin público, por lo que la reducción de premios para los jugadores será importante. El otro es poder jugar con un 30 o 40% de público, y entonces la reducción será menor”, afirma.

La vuelta a la competición, aunque será difícil, avanzará en función de la apertura de las fronteras entre países, que se espera abran en dos semanas y “podremos viajar libremente, o eso espero”, comenta. “Hay varias restricciones en Europa. Por ejemplo, no es lo mismo ir a Austria que a Alemania. Estamos trabajando en ello”.

Sobre el US Open, y la amenaza de jugadores como Novak Djokovic, de no jugar, Feliciano López considera que no deberían tomar una decisión tan drástica y ser más cautos, a pesar de que sea “un sacrificio”. Con “fisios en el torneo “, y miembros del equipo en el hotel.

También habla sobre la vuelta de Andy Murray a la competición. “Solemos hablar cada dos semanas. Hace dos días estuve hablando con él y estaba ilusionado por jugar el US Open. Ha empezado a entrenar de nuevo. Le pregunté por la cadera, y me dijo que es optimista. Podría competir de nuevo, y cruzo los dedos para que juegue de nuevo”.

