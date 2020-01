Felipe Orts, vigente campeón de España de ciclocross, se presenta en el Campeonato Nacional de dicha modalidad, que se disputa este domingo en el circuito de la Isla de las Esculturas de Pontevedra, como principal candidato a revalidar el título entre una nómina de grandes ciclistas como Ismael Esteban, Kevin Suárez, Gorka Izaguirre o Aitor Hernández.

De esta forma, el deportista de Villajoyosa será uno de los grandes atractivos de la carrera élite masculina que se disputará el día 12 de enero a partir de las 13.30 horas, tras la conclusión de la prueba femenina que arrancará a las 11.30 horas.

Brillante temporada

El alicantino, actualmente, ocupa la décima plaza del ranking mundial, situándose además como el primer ciclista no belga u holandés en dicha clasificación, algo histórico que da buena cuenta del talento de Felipe y del gran momento de forma que está atravesando.

“Aunque las navidades no han ido todo lo bien que esperaba, ya llevo aquí 5 o 6 días entrenando bien y muy motivado. Estoy con la cabeza puesta en la carrera del domingo y por condiciones físicas debo de estar al 100%”, asegura Orts en declaraciones ofrecidas por la Real Federación Española de Ciclismo..

Sin embargo, esa condición de máximo aspirante no supone una presión extra para el de Villajoyosa: “Llevo muchos años, desde los últimos de Sub23, conviviendo con la situación de llegar de máximo favorito. El Campeonato de España es un objetivo muy importante, pero mi temporada pase lo que pase va a ser buena por los resultados que llevo”.

Además, Felipe se muestra expectante ante las novedades que presentará el circuito respecto a la edición anterior. “Hay que ver si llueve un poco, cómo estará de húmedo… El año pasado estaba el terreno duro y seco. Fue muy rápido y era difícil marcar diferencias. Si las remodelaciones son para que el circuito sea más técnico, personalmente me gustará más; hasta que no estemos allí no sabremos, pero pinta bien”, declara.

Ismael Esteban, máximo rival

Frente a Felipe Orts estarán habituales del podio en los últimos campeonatos de España como Aitor Hernández, Gorka Izagirre, o Kevin Suárez. Sin embargo, la principal alternativa al alicantino será Ismael Esteban, campeón nacional en 2017 y 2018.

El asturiano se presenta en el Campeonato de España con ilusión tras haberse impuesto en la general de la Copa de España y con ganas de recuperar el maillot rojigualdo. “Estoy yendo de menos a más y ahora mismo estoy muy bien. El fin de semana gané en Torrelavega y el domingo también me encontré muy bien físicamente. Es hora de sacar el as de la manga de hace dos años para el domingo y ganar otra vez el Campeonato de España”, declara motivado Ismael Esteban.

“Este año Felipe está haciendo muy buena temporada, pero ya no está tan lejos. Tanto Kevin como yo estamos muy cerquita, creo; en muchas carreras hemos estado a 20 segundos, a 10… No es como el año pasado que estaba a minuto y medio”, declaró en referencia al vigente campeón.

Igualdad en categorías inferiores

Además de los ciclistas élite, durante la jornada del domingo se disputará la carrera sub23 masculina, a las 10:00 horas, en la que defiende título el gallego Iván Feijóo, que tendrá como principales rivales a Xabier Murias, Gonzalo Inguanzo o Carlos Canal.

En Pontevedra también estará Jofre Cullell, quien tras salir recientemente de una lesión irrumpe en el campeonato con ganas de luchar por los metales. “Voy al Campeonato de España a disfrutar, es una carrera que me gusta mucho. Poco a poco me he recuperado y voy a disfrutar, pero si puedo pelear por una medalla, lo haré”, señala el catalán.

Un día antes, el sábado 11 de enero, tendrá lugar la prueba para ciclistas junior, donde Igor Arrieta se postula como principal candidato al oro junto a Miguel Rodríguez. Además, durante esa jornada también se celebrarán las carreras para ciclistas Máster, así como las de cadetes hombres y féminas.

