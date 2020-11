El español Felipe Orts ha ocupado este domingo la séptima plaza final en el Campeonato de Europa de Ciclocrós, que se ha disputado en la ciudad neerlandesa de Bolduque, donde el belga Eli Iserbyt se ha impuesto por delante de su compatriota Michael Vanthourenhout.

Felipe Orts, que mejoraba la novena plaza del año pasado, peleó por las medallas durante buena parte de la competición en el rápido, técnico y arenoso circuito de 's-Hertogenbosch y al final se hizo con la séptima plaza, a un minuto y un segundo del vencedor, mientras que el otro representante español Kevin Suárez terminó en la decimoquinta posición a casi dos minutos y medio del vencedor.

Orts y Suárez, satisfechos

“He salido bastante bien, estaba en el sitio que quería y me he encontrado muy bien durante toda la carrera. A mitad de prueba, Aerts se ha tropezado y me he colocado en 4ª posición y tenía cerca a Van der Haar y las medallas. Lo he intentado y quizá me he cebado un poco y lo he terminado pagando", señalaba el ciclista de Villajoyosa a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

"En general, estoy muy contento con la carrera, he estado peleando con los mejores y creo que el séptimo puesto es un resultado muy bueno”, añadía Orts.

Por su parte, el cántabro Kevin Suárez comentaba tras cruzar la meta: “He salido bastante bien, que era algo importante hoy. Después he perdido algunas posiciones y me he agarrado al grupo que estaba peleando por el top 10. La carrera se me ha hecho un poco larga y al final he terminado en el top 15. Estoy contento con el resultado, aunque no del todo porque podría haber estado un poco mejor. Lo importante es que he mejorado con respecto al año pasado. Ahora hay que seguir, pues estoy con muchas ganas”.

Si en categoría femenina dominaron las corredoras locales, en la masculina fue la selección belga la que hizo y deshizo a su antojo, clasificando a seis corredores entre los ocho primeros.

