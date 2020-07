Con el equipo Renault, con el que logró sus dos títulos de campeón del mundo, el asturiano Fernando Alonso ha anunciado este miércoles su regreso a la Fórmula 1 para una temporada que será apasionante con el también fichaje de Carlos Sainz por la escudería Ferrari.

Han sido días de rumores y suspicacias hasta que se ha confirmado la noticia de la vuelta del piloto español, que lo hará con el equipo que lo convirtió en leyenda y pensando en una temporada 2022 donde el cambio de normativa podría igualar las diferencias actuales que hay entre los coches y que Mercedes domina con puño de hierro desde hace ya unos cuantos años.

Así, Alonso arrancará su tercera etapa en el equipo francés y lo hará con un contrato de 2 temporadas con la posibilidad de una tercera.

El asturiano ha estado usando sus redes sociales estos días para alimentar la ilusión de la gente. Así, este martes publicaba la imagen de un río con agua corriente y esta misma mañana otro vídeo con la música de regreso al futuro, pistas más que suficientes que anunciaban lo que finalmente ha terminado produciéndose.

La vuelta de Alonso coincidirá, además, con el estreno como bala roja de Carlos Sainz , cuyo fichaje por Ferrari ya se anunció hace unos meses.

De esta manera, la temporada 2021 se convierte en una muy especial y que levantará una gran expectación entre todos los aficionados a la Fórmula 1 en España. La ilusión de todos por la vuelta de Alonso al gran circo y el fichaje de Carlos Sainz por la escudería más emblemática convertirán la nueva temporada en uno de los grandes eventos de ese año.

“Renault is my family, my fondest memories in Formula One with my two World Championship titles, but I'm now looking ahead. It's a great source of pride and with an immense emotion I’m returning to the team [...]" - @alo_oficial #RSspirit pic.twitter.com/H9tUKpr4OI