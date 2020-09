El doble campeón mundial de Fórmula Uno Fernando Alonso, el exdelantero campeón del mundo y dos veces campeón de Europa Fernando Torres y la campeona olímpica y mundial de bádminton Carolina Marín protagonizan los principales lanzamientos documentales en vídeo de la plataforma Prime Video de Amazon.

La serie Fernando sobre la última temporada del piloto asturiano, el documental Fernando Torres: el último símbolo, la producción Carolina Marín : puedo porque pienso que puedo o la segunda temporada sobre LaLiga de fútbol Six Dreams: Back to win (que se traduce como Seis sueños: volver a la victoria) son algunos de los grandes estrenos que ofrecerá la plataforma en el próximo mes.

Es la primera de las tres en salir, el 18 de septiembre, y a través de un solo documental repasa la carrera del exdelantero internacional español, símbolo del Atlético de Madrid y exjugador del Liverpool y el Chelsea ingleses, el Milán italiano o el Sagan Tosu japonés, donde se retiró hace un año.

"El mayor reto sin duda ha sido abrirme a una cámara para contar cosas que nunca había contado, cómo he vivido yo momentos muy buenos, muy malos, con detalles personales y pensamientos que uno tiene y no comparte cuando está en activo por evitar una polémica", explicó Torres durante el acto.

La serie Fernando, cuya salida está prevista para el 25 de septiembre, refleja el último año de la carrera de Fernando Alonso, con desafíos como el Mundial de Resistencia o el Rally Dakar. El representante de Prime Video adelantó que tendrá una segunda temporada, con el regreso del asturiano a la Fórmula Uno.

"Podréis ver el sacrificio y exigencia del gran reto de participar en esta competiciones y espero que disfrutéis, porque la segunda temporada será más emocionante, voy a volver a la Fórmula 1 de la mano de Renault, que es un sueño, y será increíble", dijo el piloto ovetense a través de un vídeo enviado para el acto.

La serie documental sobre la campeona olímpica y mundial de bádminton onubense Carolina Marín, titulada con su lema "Puedo porque pienso que puedo" se podrá ver en la plataforma el 9 de octubre, con el relato de la última temporada en el que se recoge su grave lesión de rodilla y el esfuerzo de la recuperación.

"Se me ponen los pelos de punta al ver las imágenes. Me ha hecho revivir muchos momentos que se nos olvidan. Ha sido un trabajo muy duro por nuestra parte, las horas que hemos dedicado, el equipo que hay detrás y las cosas que han sacado a la luz... Es un resumen de mi vida en dos horas", valoró Marín desde el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, donde prepara su regreso a la competición .

