Fernando Carro, subcampeón de Europa y plusmarquista español de 3.000 metros obstáculos, está "preocupado" por la incertidumbre que se vive alrededor de los eventos deportivos, en su caso las carreras, y reconoce que "aunque la situación sea desagradable no puedes dejarte vencer o bajar los brazos".

Carro (Madrid, 1992), elegido como 'Atleta español del año' en 2019, está afrontando un año atípico a nivel profesional debido al aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio a 2021 y la cancelación de numerosas carreras derivadas de la crisis sanitaria por la COVID-19.

"Esta vuelta está siendo un soplo de aire fresco, lo necesitábamos. Hay mucha incertidumbre porque no sabes qué competiciones puedes hacer y no está definido del todo el calendario porque hay países que igual cierran, pero en mi caso, desde el primer día, trabajé con mucha constancia e incluso doblé sesiones desde la primera semana porque sabía que todo el invierno que había hecho no podía perderlo", confesó.

El atleta madrileño dijo estar "concienciado" para adaptarse a esta nueva realidad profesional. "Ahora, si tengo que competir contra dos compañeros que me ayuden y hacer una marca para mi, es lo que haré".

"Hay que buscar las formulas porque este tren solo pasa una vez en la vida y estos son los años buenos. Aunque haya una situación desagradable para todos no puedes dejarte vencer o bajar los brazos porque al final es tu trabajo y tienes que hacerlo valer", confesó.

Regreso en Nerja

La primera competición de atletismo en España se celebró el pasado 4 de julio en la localidad malagueña de Nerja. Ouassim Oumaiz (Cueva de Nerja) ejerció de anfitrión y, con el apoyo de sus aficionados, obtuvo una victoria de prestigio en los 5.000 metros en un apretado final por delante de Fernando Carro (CD Nike Running) y Sergio Jiménez (Playas de Castellón).

"Es un poco raro todo lo que se está viviendo, pero en Nerja se hizo una cosa familiar y salió bien. El público estaba separado, había 300 personas, como un diez por ciento del aforo total, pero ese poquito te daba la vida", relató.

"Me dio la sensación de ser una meeting de atletismo porque notabas y escuchabas el jaleo de la gente en los momentos claves de la carrera como un adelanto. Eso te llena, te da responsabilidad y te hace sentir el peso de ponerte un dorsal", comentó.

Carreras populares

Una de las incógnitas que se ciernen sobre el atletismo es saber si volverán a corto plazo las carreras masivas y los maratones se podrán correr con corredores populares.

"Es muy complicado para los organizadores. El deporte durante este periodo se ha banalizado mucho y hay que darse cuenta que genera muchos puestos de trabajo. Hay empresas que viven de tres o cuatro eventos que organizan y son generadores de riqueza. Yo estoy preocupado por esas personas, porque al final estamos relacionados unos con otros y hay un equilibrio que si falla se derrumba esta pirámide", confesó.

"Hay que entenderlo como una rueda que debe seguir girando. Habrá que tomar todas las medidas de seguridad posibles y si hay un rebrote en otoño o invierno espero que para ese momento haya una vacuna efectiva, haya bajado la carga vírica y el virus se expanda menos. Esperemos que dé tregua la vida y podamos dejar que estas personas desarrollen su trabajo".

El fondista madrileño cree que la situación generada debido a la COVID-19 puede perjudicar a algunos atletas más que otros dependiendo su especialidad.

"Yo no soy maratoniano, lo seré en el futuro, pero no me gusta pensar de manera egoísta solo en mi, porque si lo hiciera pensaría en ir a la Diamond League, hacer mi marca personal y poco más, pero no soy así", comentó.

"Pienso en la base y en compañeros míos que merecen el mismo trato que yo, sea la distancia que sea. Esta situación es difícil de gestionar, pero el mundo no se puede parar y hay que sobrellevarlo sobre los hombros teniendo mucha conciencia social y tratando de dar las mismas oportunidades a todos", concluyó.

