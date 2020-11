El madrileño Fernando Carro, plusmarquista español de 3.000 m obstáculos, logró este domingo la mejor marca española de la historia en una carrera de 10 kilómetros en ruta en Alcobendas con un tiempo de 27:46 que, sin embargo, por razones reglamentarias no podrá ser homologada como récord nacional.

La leonesa Marta García fue la ganadora en categoría femenina con un tiempo de 32:38 que la sitúa quinta en el ránking español de todos los tiempos. A continuación entraron Clara Viñarás (32:42), Laura Luengo (32:43), Claudia Estévez (32:48) y Carmela Cardama (32:50) .

El récord oficial español de 10K continúa en poder del aragonés Toni Abadía, que acreditó un registro de 27:48 el 17 de marzo de 2018 en Laredo (Cantabria), pero Carro ya es el atleta español que ha recorrido la distancia en menos tiempo.

Ambos se han elogiado en Twitter

Una vez más sigues por delante. No sólo sigues siendo el mejor en la distancia, si no que te has adelantado al mensaje que quería mandarte. Gracias por tus palabras; hoy ha ganado el deporte. https://t.co/xcovkaqxM0