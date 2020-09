La FIFA anunció este martes la puesta en marcha de un programa para impulsar el desarrollo del fútbol femenino, por el que sus 211 federaciones podrán solicitar recursos adicionales y conocimiento especializado sobre la materia.

Enmarcada en la Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA, la iniciativa ofrece a las federaciones ponerse en contacto con expertos de este ámbito y acceder a más equipamiento y asistencia técnica para desarrollar este apartado de manera sostenible e incrementar su popularidad.

La ocho áreas que abarca el programa son "Estrategia de Fútbol Femenino", "Campaña de promoción", "Desarrollo de ligas", "Licencias de clubes", "Formación de gestores y administradores", "Becas de formación para entrenadoras", "Mentores para entrenadoras" y liderazgo femenino en el fútbol.

La FIFA anunció recientemente una subvención de 500.000 dólares por federación como parte de su plan de apoyo COVID-19, destinado específicamente al f útbol femenino .

La secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, aseguró que para la organización es "prioritario ofrecer apoyo a sus federaciones miembro para que promuevan el fútbol femenino".

También la directora de la División de Fútbol Femenino de la FIFA, Sarai Bareman, destacó que "el fútbol de primer nivel y los más de mil millones de telespectadores que tuvo el año pasado la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019 dan buena muestra de cuánto ha avanzado el fútbol femenino".

"Nuestro objetivo es incrementar aún más su popularidad, y trabajar codo con codo con nuestras federaciones miembro nos permitirá lograrlo y conseguir que todo el mundo tenga acceso al este deporte", subrayó.

