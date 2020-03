El reto pretende que los surfistas se mantengan en forma e inviten a los demás a no caer en un estado sedentario durante este encierro forzoso. Foto: FESurfing

Rafa Selles, fisioterapeuta y responsable de los servicios médicos de la Federación Española de Surfing, no quiere dejar que sus deportistas caigan en la desidia y pierdan el ritmo de trabajo o las rutinas de entrenamiento durante el confinamiento

Para ello, además de mantener contacto y pautas de trabajo a través de redes sociales, ha ideado un reto para que los surfistas se mantengan en forma e inviten a los demás a no caer en un estado sedentario durante este encierro forzoso.

Desde su residencia, en Santander, el fisio ha contado a FESurfing cuáles son esas pautas de trabajo que está llevando a cabo y los beneficios de intentar tener algo de actividad a diario.

"Esta situación de excepción nos obliga, y debe ser así, a permanecer en casa. A esto hay que sumar la incertidumbre del tiempo de duración, y si se suspenderán o no los compromisos internacionales.A fecha de hoy, no hay todavía noticias por parte de la ISA o el COI, de que se vayan a suspender retrasar tanto el mundial -poco después de la entrevista se anunció que el Mundial de El Salvador se aplazaba a junio- como la Olimpiada. Al no poder surfear y mantener el rendimiento que requieren dichos compromisos el entrenamiento en casa estas semanas es primordial. Esto nos permitirá mantener las mayores adaptaciones posibles, y una vez se establezca la normalidad y podamos volver al agua, mantener el máximo rendimiento posible. Ya que puede darse el escenario de tener campeonatos muy importantes, sin apenas haber podido surfear".

Segrelles resalta la suerte de contar con herramientas como Skype, Instagram y otras redes sociales "Nos acercan mucho más a pesar de la distancia. Por suerte, tenemos deportistas muy comprometidos con su forma física, y muchos de ellos tienen preparador físico y están siguiendo sus entrenamientos con adaptaciones.

A pesar de ello, se ha mandado a todos los integrantes del equipo nacional, un plan de trabajo orientado a mantener las mayores adaptaciones posibles durante esta cuarentena. Incluso con algunos de ellos estamos haciendo entrenamientos por FaceTime.

El reto

En cuanto a los ejercicios más apropiados para realizar en casa el fisio los divide en tres bloques: por un lado ejercicios orientados a reforzar todos los puntos débiles, tanto propios del deporte como particulares del deportista, como lesiones o dolores; por otro lado, ejercicios de fuerza, tanto de los principales grupos musculares como de la musculatura auxiliar. Por último, ejercicios para un entrenamiento metabólico, estos ejercicios están orientados a aumentar el consumo calórico, a través de la tasa metabólica y de la activación muscular.

Sobre el reto en redes sociales explica que consiste en un entrenamiento metabólico.

Son bloques de 1´, donde empezamos realizando 2 sentadillas y 2 burpees, el tiempo restante del minuto es descanso. El siguiente minuto, incrementamos 2 sentadillas y 2 burpees, por lo que haríamos 4 sentadillas y 4 burpees. Vamos incrementando cada minuto, hasta llegar a un minuto, donde no podemos más. El reto alcanzado es el último minuto completado.

La idea es crear un ranking, donde poder ir actualizando y al fin y al cabo, poder hacer un poco más amena está situación de excepción, a la vez que mantenemos a los deportistas motivados y lo más en forma posible, para estar listos en caso de que no se suspendan las competiciones internacionales.

