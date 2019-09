La selección española de hockey se jugará contra la de Francia la plaza para el torneo masculino de los Juegos de Tokio y la femenina lo hará contra la de Corea del Sur, en las eliminatorias preolímpicas que ambas jugarán como anfitrionas en Valencia.

La Federación Internacional de Hockey (FIH) llevó a cabo este lunes en Lausana (Suiza) el sorteo de los emparejamientos, que se jugarán en dos fines de semana (25 y 27 de octubre ó 1 y 3 de noviembre).

Las eliminatorias masculinas serán Alemania-Austria, Holanda-Pakistán, India-Rusia, España-Francia, Canadá-Irlanda, Gran Bretaña-Malasia y Nueva Zelanda- Corea del Sur.

Los enfrentamientos en categoría femenina son Alemania-Italia, Australia-Rusia, Gran Bretaña-Chile, España-Corea del Sur, Irlanda-Canadá, India-Estados Unidos y China-Bélgica.

Argentina, Sudáfrica y Japón (anfitriones), tanto en categoría masculina y femenina, Bélgica y Australia en la masculina y Holanda junto a Nueva Zelanda, en la femenina, ya tienen su billete olímpico como campeones continentales.

El torneo olímpico se disputará en Tokio del 25 de julio al 7 de agosto de 2020. Participarán doce selecciones en ambas categorías.

