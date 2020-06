La Fundación Bepro ofrece un programa de becas para compaginar formación académica y deporte de competición a cualquier nivel y que puedan desarrollar su carrera sin tener que salir de España.

En su primera edición, Bepro ofrece 27 becas para ser utilizadas en centros identificados por la Fundación como prodeporte, es decir, como centros académicos y/o deportivos que ayudan al deportista en su carrera dual. Se podrán solicitar desde esta web .

Bepro es el proyecto personal de Ana Salas Lozano. Tenista de competición desde que era una niña y 13 veces campeona del mundo en el Circuito Senior Internacional, abandonó la dirección de la Federación de Tenis de Madrid hace 4 años para dar vida a esta idea, que compagina con la retransmisión de partidos en televisión y el entrenamiento a Dani Caverzaschi, deportista paralímpico y campeón de España, individual y dobles, de tenis en silla de ruedas.

El caso de Ana como entrenadora es además especial por ser una de las pocas mujeres que entrena a un hombre en la élite del deporte.

“Han sido 4 duros años buscando la fórmula para que todos los actores implicados salgan ganando, y finalmente parece que la hemos conseguido”, afirma Ana.

Añade que su proyecto de fundación surge de la experiencia: “A lo largo de mi larga carrera he visto muchos casos en los que, por falta de un empujón económico o por no poder compaginar deporte y estudios, deportistas con gran talento no han llegado donde deberían o han abandonado sus estudios. De esas situaciones surgió la idea de crear Bepro”.

Acuerdo con el CSD

Financiada a través de donaciones de empresas privadas y con el beneplácito del PROAD del Consejo Superior de Deportes, con el que tiene un acuerdo de colaboración, Bepro es una fundación que facilita al deportista principalmente herramientas de entrenamiento y formación académica compatibles, pero también otros recursos importantes como servicios médicos adaptados, salidas laborales, ayudas en viajes, gestión de becas públicas y privadas, etc.

Se trata de una plataforma en la que pueden participar todos los deportistas de alto nivel y alto rendimiento y lo más importante, los que están intentando serlo. Es además inclusiva con el programa TÚ INCLUIDO, donde se presentan opciones académicas y de entrenamiento adaptadas a la diversidad funcional.

A pesar de su juventud, Bepro ya cuenta con cientos de deportistas inscritos en su plataforma y varios casos de éxito. Con los acuerdos firmados con universidades, colegios y otros centros educativos, gestiona las becas que los mismos centros ofrecen, pero lo más importante es que adapta los planes de estudios a los deportistas dándoles todas las facilidades y trabajando en equipo con el centro académico y el deportivo.

“Bepro es una labor muy dura y complicada por lo novedoso del proyecto, pero apasionante y por la que cada día damos gracias por poder dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a algo tan necesario y gratificante.” (Ana Salas, fundadora de Bepro)

Su apuesta también reside en que los becados puedan desarrollar su actividad académica y deportiva sin tener que salir de España, como ocurre con la mayoría.

