El sábado 28 de diciembre la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano acogerá una nueva edición del tradicional Torneo Benéfico de alevines, en el que participarán seis equipos y la recaudación se destinará este año a la Asociación Deleción 1p36, que trabaja en el estudio de este síndrome basado en un transtorno genético ocasionado por la perdida de un fragmento de ADN en el cromosoma 1.

El torneo, que comenzará a las 10 horas, cuenta con la colaboración de la Fundación del Rayo Vallecano y está organizado por Isidro González Bernabé.

"Soy una persona humilde, trabajadora y la única finalidad con la que hago este torneo es porque nunca sabes lo que te puede pasar en la vida. Tengo niños y nunca me ha pasado nada, pero si me pasase algo me gustaría que la gente se involucrase como yo para ayudar a los demás", declara a EFE Isidro.

Los seis equipos que participarán son el Rayo Vallecano, Adepo Palomeras, Los Olivos Toledo, Parque Sureste, Seseña y la Escuela de Arganda.

La entrada será gratuita y todos los que acudan podrán participar en una rifa, cuyo dinero recaudado será destinado a la Asociación Deleción 1p36.

El primer premio será una bicicleta, el segundo un jamón, un queso, una botella de vino y una empanada y el tercero serán camisetas de diferentes jugadores, otra del Getafe y un balón del FC Barcelona.

San Silvestriña

El mismo día, el 28 de diciembre, también se celebrará la San Silvestriña solidaria , que cumple su quinta edición y se disputará en el Centro Deportivo Municipal Miguel Guillén Prim.

Más de mil pajes ayudarán de nuevo a "los Runners Magos" a repartir todos los juguetes a los niños más necesitados, ya que como es habitual, para poder participar en la Sansilvestriña no será necesario comprar un dorsal, sino que los niños de entre 3 y 15 años que quieran disfrutar de esta experiencia deberán entregar un juguete nuevo, o en buen estado, o un kilo de comida.

Todos los juguetes que se recojan irán destinados a la Asociación Cultural La Kalle, una asociación sin ánimo lucro que apoya el desarrollo integral de las personas en situación de riesgo y exclusión social del barrio de Vallecas desde 1986 mediante actividades socio-educativas, ayudas a la inserción laboral, formación y búsqueda de empleo.

