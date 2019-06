La feria Gamergy 2019 comienza este viernes en Ifema, donde los eSports tomarán el ferial madrileño, con más de 33.000 metros cuadrados por y para los deportes electrónicos, en una muestra más del crecimiento y auge de este sector.

Serán tres días frenéticos para todo gamer que se precie. Durante el Gamergy habrá diferentes campeonatos, de "Fortnite", "League of Legends" (LOL), "FIFA19", "Call of Duty", "CSGO" y otros videojuegos de competición, dentro del programa organizado por Ifema y la Liga de Videojuegos Profesional (LVP).

Esta décima edición del Gamergy contará con espacios destinados a los torneos y un área con stands de las principales compañías del sector con puestos de juegos para probar sus últimos lanzamientos. Y es que se trata de la feria más importante en deportes electrónicos de España, que en su edición de 2018 llegó a los 50.000 asistentes.

Sinfín de competiciones

Este año, también será sede de la cuarta edición del campeonato Universitario Europeo de LOL UEMasters. Los Braves, el equipo de esports de la Universidad de Málaga, serán los representantes españoles, que competirán este año a equipos de universidades de Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Irlanda, Polonia, Portugal, Reino Unido y Turquía, congregará a los más de 600 universidades y 30.000 jugadores de toda Europa.

Además, la feria acogerá la final de la Red Bull Player One, una competición de amateur de League of Legends, tras haberse desarrollado en cada uno de los once centros que Elite Gaming tiene por territorio español, con son Sevilla, Málaga, Granada, Valencia, Mallorca, Bilbao, Salamanca, además de los dos espacios en Madrid y los dos en Barcelona.

Los ganadores de la final nacional tendrán la oportunidad de unirse al Red Bull Player One Bootcamp, un privilegiado campo de entrenamiento que invita a los jugadores amateur a entrenar junto a algunos de los más pros del escenario mundial.

Auge de los eSports

Según datos de la consultora Newzoo, España aportó en 2018 6,9 millones de audiencia a este tipo de eventos. En todo el mundo, los deportes electrónicos crecieron un 13,8 % de audiencia, hasta alcanzar los 370 millones de espectadores. Para 2021, se calcula que la audiencia llegue a los 557 millones.

La Liga de Videojuegos Profesional (LVP), propiedad de Mediapro, es uno de los mayores operadores de competiciones de videojuegos del mundo y la mayor organización de esports en lengua hispana. Tiene sedes en Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Bogotá, México y Londres se halla presente en más de 30 países.

