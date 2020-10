Raúl García Pierna, con un bronce en la prueba de Eliminación, logró la primera medalla para España en el Campeonato de Europa de ciclismo en pista sub-23 que se disputa en Fiorenzuola d'Arda (Italia).

El ciclista español realizó en el velódromo al aire libre de Fiorenzuola d'Arda una nueva demostración de su inmenso talento con un bronce en su primer año en la categoría, tras una carrera en la que fue tomando la cabeza en distintas ocasiones.

"Sabíamos que en las primeras vueltas de la Eliminación siempre se va muy rápido. Yo me encontré muy bien, tenía unas piernas increíbles y según fueron produciéndose eliminaciones y la prueba pasó a ser más de fuerza que de colocación me fui encontrando más cómodo", dijo al término de la carrera el español.

García Pierna se encontró junto al belga Hesters, el portugués Leitao y el israelí Tene peleando por las medallas y, en el decisivo sprint por la tercera plaza, logró batir al israelí y asegurarse el bronce.

Persecución y Scratch

En la jornada inaugural del Campeonato de Europa de Fiorenzuola d'Arda los integrantes de la cuarteta júnior de Persecución por equipos (Marcel Pallares, Asier Pozo, Jaime Romero e Iker Bonillo) fueron cuartos con un tiempo de 4'31"110.

En lo que respecta a la Persecución individual sub-23 masculina, Eric Martorell se exprimió para lograr un buen crono de 4'40"524, que le ha permitió concluir décimo. Muy cerca de ese registro quedó Joan Martí Bennassar, undécimo.

En Scratch júnior, Marina Garau fue undécima y Marc Terrasa decimoséptimo.

“No estoy muy contento con el resultado, pero sí con lo que he hecho. Sabía que tenía que jugar mis bazas y arrancar con unas vueltas de antelación porque al sprint quizá no contaba con demasiadas opciones. Lo he intentado, pero finalmente no ha podido ser y, aunque el resultado no es el mejor, las sensaciones han sido buenas a pesar de venir de una lesión”, comentó Marc Terrasa.

#EuroTrack20 | Raúl García nos ofrece el análisis de la Eliminación en la que ha logrado el bronce. ¡Grande, @raul_gass! ??



?? "Cuando ha pasado a ser una Eliminación más de fuerza que de colocación me he sentido más cómodo. Estoy muy contento"@ciclistacofidis #TeamESPciclismo pic.twitter.com/EW9xV1Axva — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) October 8, 2020

