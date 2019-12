El Dakar 2020 se va acercando poco a poco y Gerard Farrés será una de las mejores opciones españolas para terminar ganando esta primera edición que se va a disputar en Arabia Saudí. Después de ser segundo en la categoría T3 el año pasado, esta vez tiene claro que el único objetivo es "ganar".

El de este año será para él su décimo tercer Dakar, por lo que experiencia no le falta. Además parte como miembro de un fuerte equipo, el Monster Energy Can-Am, y contará con la experiencia de un copiloto de entidad como es Armand Monleon, por lo tanto tiene todo en su mano para intentar lograr lo que se le escapó por poco el año pasado.

El catalán de Manlleu ha charlado con los medios de comunicación en el Circuito de La Codina (Barcelona), donde ha explicado sus sensaciones y cómo se siente de cara a esta nueva aventura dakariana, que esta vez lo trasladará al desierto arabigo.

"Un sueño volver a estar aquí"

"Sigo soñando. Para mí, poder estar un año más en este equipo es un sueño y lo estoy aprovechando. Después de 12 Dakares, llevo los últimos cuatro compitiendo por ganar. En moto ya llegamos muy lejos con un tercer puesto y ahora en SxS espero seguir en lo más alto", ha ido explicando el español.

"Este año llegamos mucho mejor preparados porque hemos competido muy bien en la Baja España, en Panáfrica Rally, el Rally de Marruecos y la Baja 1.000, así que estamos con muchísimos kilómetros ya acumulados, que además ha funcionado a la perfección. Estar arriba conlleva mucha presión, pero personalmente es algo que tengo asumido y no me afecta. Creo que me ayuda a sacar lo mejor de mí mismo".

Por otro lado, tiene claro que el recorrido de este año le va realmente bien. "Me beneficia porque habrá más navegación y está todo inexplorado. Ahí es donde yo suelo sacar más ventaja, cuando es al estilo africano. Me motiva mucho y creo que lo podemos hacer muy bien. Me gusta volver a los orígenes, pero nadie sabe en realidad lo que va a haber. Creo que va a ser el Dakar más exigente precisamente por eso, y porque además los kilómetros diarios serán muy elevados, lo que será muy complicado de gestionar en cuanto a las mecánicas".

Al respecto de sus rivales en la pelea por la victoria, Farrés reconoce que serán "muy fuertes", especialmente "Chaleco López y el equipo ruso con Kariakin a la cabeza. También hay muchos pilotos recién llegados a la categoría a los que habrá que vigilar, pero una vez más la clave será cómo entienda cada uno la carrera y lo que conserve o no la mecánica. A veces es preferible perder 2 o 3 minutos y no arriesgar que ir a fondo".

"El objetivo es ganar"

Pero el mensaje en el que incide el catalán es contundente. "Queremos ganar, ese es el objetivo. Luego depende de muchos factores, la carrera nos pone siempre en nuestro sitio, pero salimos a ganar. Estamos muy a gusto en el equipo, confían en nosotros y saben que podemos hacerlo muy bien, nos sentimos con libertad para correr y eso es muy importante", ha rematado un Farres quien, en pocos días, partirá hacia Arabia Saudí.

Practicodeporte@efe.com