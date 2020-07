La española Gisela Pulido, en categoría femenina, y el francés Axel Mazella, en la masculina, se han impuesto en la Hotel del Golf Playa Castelló, segunda prueba del Circuito Nacional FKSS, disputado en aguas de la playa del Gurugú de Castellón.

Pulido, diez veces campeona mundial de Freestyle, repitió el triunfo conseguido la pasada semana en la primera prueba del circuito, en el Pantano de Alarcón (Cuenca) y se coloca al frente de la general femenina.

Para la kitesurfista española las dos pruebas han sido una buena piedra de toque para su preparación ante el Europeo de Polonia, que se celebrará del 18 al 23 de agosto en Kolobrzeg.

"La verdad es que estoy muy contenta con las dos semanas que hemos navegado. Hoy ha sido un día muy exigente porque hemos navegado cinco mangas prácticamente seguidas y me he encontrado físicamente bastante bien. Además había poco viento que muchas veces es más complicado porque hay que sacar fuerzas de donde no las hay", explicó.

La barcelonesa destacó que vuelve ahora, su próximo objetivo "es el Europeo de Polonia donde voy a luchar por estar en el podio. Voy a descansar unos días tras estas dos semanas tan intensas en Alarcón y aquí".

Triunfo francés

En la prueba masculina el triunfo fue para el francés de 23 años Axel Mazella, quien mantuvo un gran duelo con el alemán Florian Gruber, de 26 años y campeón del Mundo de Formula Racing, que no se decidió hasta el final. El punto de ventaja son el que partía Mazella ha sido determinante y le ha superado en dos puntos.

Tercero en la general ha sido el ruso Denis Taradin que repitió el resultado que ya logró en Alarcón la semana pasada. Alex Climent, actual campeón de España y defensor del título del Circuito 2019, fue el mejor español al concluir en cuarto lugar, mientras que el castellonense Carlos Puig fue sexto.

Mazella, segundo en la primera prueba, es el nuevo líder del Circuito que ahora hace un paréntesis hasta la tercera prueba que llegará del 16 al 18 de octubre en Formentera.

Por lo que hace referencia a la F-One Formula Kite Amateur el vencedor final ha sido el belga Regy Dils. El joven kitesurfita de 12 años, Carlos Espí fue segundo. Espí es campeón de España de optimist y una de las promesas de la vela española.

Categoría Formula Kite Open:

.1. Axel Mazella (FRA), 12 puntos.

.2. Florian Gruber (ALE), 14

.3. Denis Taradin (RUS), 29

.4. Alex Climent (ESP), 40

.5. Théo de Ramecourt (FRA), 45

.6. Carlos Puig (ESP), 58

....

11. Gisela Pulido (ESP), 96

