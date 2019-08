Tras convertirse el pasado sábado en la primera árbitra asistente de la máxima competición del fútbol español, la extremeña Guadalupe Porras sigue haciendo historia y este domingo, en el encuentro entre el Leganés y el Atlético de Madrid, será asistente de VAR.

La colegiada pacense se estrenará en estas funciones ayudando al catalán Xavier Estrada Fernández en el derbi madrileño, después de haber debutado en el partido que enfrentó al Mallorca y al Eibar en Son Moix como jueza de línea del andaluz Mario Melero López.

"Ojalá que gracias a esto se haya abierto el camino. Es importante que se incremente el número de árbitras, pero hay que ir poquito a poco"

Guadalupe tomó el relevo de Marisa Villa, actual responsable de arbitraje femenino del Comité Técnico de Arbitros, quien logró obtener la categoría de Primera División, pero no llegó a debutar debido a los requisitos físicos.

Dieciséis años de lucha

Dieciséis años después de empezar en el mundo del arbitraje, cuando tenía dieciséis, la extremeña ha conseguido el sueño de alcanzar la cima. Sin embargo, pese a que el camino ha sido largo, pues previamente ha pasado por todas las categorías del fútbol español, este ha merecido la pena.

"Es algo muy bonito. Todo el mundo quiere llegar al máximo dentro de su ámbito laboral y es algo muy especial. Es una gran satisfacción después de tanto tiempo de trabajo durante años (16)", afirma la árbitra en una entrevista para EFE.

Arrancó esta aventura como colegiada en categoría preferente, pero el gusto que tenía a desplegarse junto a la línea de cal cuando jugaba como extremo le llevó a probar como asistente. Una decisión que ha resultado ser la acertada y que ha encontrado su recompensa.

"Cuando arbitraba en Preferente, de repente pensé por qué no probar de asistente. Lo hice y me quedé. Yo jugaba al fútbol, era extremo, muy explosiva, muy rápida, se puede decir que me gustaba la banda y el tema del fuera de juego. Estoy súper contenta de haber tomado esa decisión en su día", cuenta.

Objetivo conseguido

Ya con el banderín en la mano, Guadalupe se estrenó en Tercera División. Y tras ocho temporadas en Segunda B y otras dos en Segunda, el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, decidió que esta campaña lo hiciera en la máxima categoría.

"Es verdad que llegar a Primera es muy complicado porque he pasado por muchas categorías, he trabajado mucho. Puedo decir que he llegado al máximo y fácil no ha sido, pero nada en la vida es fácil en cualquier trabajo. Como me ha costado tanto yo lo valoro muchísimo", reconoce.

Una vez logrado el objetivo, Guadalupe espera que cada vez sean más las mujeres que estén presentes en los campos de fútbol de Primera División. "Ojalá que gracias a esto se haya abierto el camino. Es importante que se incremente el número de árbitras, pero hay que ir poquito a poco. Desde el Comité y la Federación se está trabajando súperbien para conseguirlo. Ahora hay referencias, como es mi caso, y el de Judit (Romano, asistente en Segunda)", asegura.

Guadalupe Porras ya es un ejemplo más de que la mujer se posiciona cada vez más en el mundo del deporte, en general, y del fútbol y el arbitraje, en particular.

practicodeporte@efe.com