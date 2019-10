La iniciativa #MelenasPoderosas se pone en marcha por tercer año consecutivo con motivo del ‘Día Internacional contra el Cáncer de Mama’, en el objetivo de financiar pelucas de calidad a favor de pacientes con escasos recursos económicos y en el que colabora la deportistas paralímpica Gema Hassen-Bey.

Presentado este jueves en Madrid por Carrefour y Ausonia, #MelenasPoderosas busca minimizar el impacto que provoca la pérdida de cabello en muchas de estas pacientes. Esta alianza permitió donar el año pasado a la AECC 72.748 euros destinados a la investigación en la lucha contra el Cáncer de Mama y a la financiación de pelucas de calidad a favor de las/os afectadas/os.

“Las mujeres no competimos, nos ayudamos. Es bonito para mi colaborar en la campaña #MelenasPoderosas y saber que muchas mujeres donan su pelo para ayudar a otras junto a las empresas que lo impulsan", dijo en el acto la triple medallista paralímpica y primera mujer en subir al Teide en silla de ruedas, Gema Hassen-Bey.

"Hay muchos tipos de melenas y hay muchos tipos de mujeres; yo creo en la diversidad que nos une. Es importante sentirse bien con una misma con la opción que cada una elija para fomentar nuestra autoestima y empoderarnos. Y es importante dedicarnos un minuto a nosotras mismas porque muchas veces posponemos nuestros cuidados por cuidar de los demás. Y cada minuto cuenta", añadió Hassen-Bey.

La esgrimista madrileña resaltó: "Yo he sobrevivido a un accidente de coche y a un cáncer de mama. También he alcanzado la cima del Teide. Lo importante es saber que no hay limitaciones y que todas podemos aprovechar cada instante de nuestras vidas para ser felices y apoyarnos porque todas podemos alcanzar nuestras cimas”.

#MelenasPoderosas

#MelenasPoderosas es una campaña de apoyo y sensibilización, a través de la cual ambas compañías invitan a los ciudadanos/as a participar activamente donando su cabello a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para la financiación de pelucas de calidad en beneficio de las/os afectadas/os.

Como agradecimiento a este generoso gesto, Carrefour y Ausonia donarán una peluca por cada corte recibido durante todo el mes de octubre en el marco de esta iniciativa.

Los ciudadanos que deseen participar deberán solicitar el kit #MelenasPoderosas (disponible de manera gratuita en el espacio de atención al cliente de todos los centros Carrefour) y seguir las instrucciones indicadas.

También podrán colaborar a través de sus respectivas redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) subiendo una foto con un motivo rosa y el hashtag #MelenasPoderosas, en apoyo a quienes están librando esta batalla.

Por cada 200 publicaciones registradas, Carrefour y Ausonia donarán otra peluca a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Estuvieron también en la presentación la directora de Sostenibilidad Económica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Julia Sánchez; el director de Ausonia para la Península Ibérica, Ricardo Carrasquinho, y la directora de Fundación Solidaridad Carrefour, María Cid.

practicodeporte@efe.com