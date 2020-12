El piragüista Higinio Rivero, que consiguió la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokio en la prueba de canoa VL2 gracias a su séptima plaza en el Mundial de Szeged (Hungría) en 2019, va a por "todo" en las aguas japonesas.

"Ya que me meto en el follón, ya voy a por todo. Siempre quiero más y cada día busco algo nuevo que hacer", confiesa Rivero, que, durante su participación en el programa 'Objetivo Tokio', de Teledeporte, echó la vista atrás hasta los siete años transcurridos del accidente de escalada que le provocó una lesión medular.

"Estoy agradecido de estar vivo, de cómo se ha comportado la gente que me rodea y de ayudarme en el proceso, que no es fácil", señaló.

El deportista vasco era instructor de vuelo y gran aficionado a practicar deporte en la naturaleza. En 2013, con 31 años, sufrió ese accidente y, tras una larga recuperación, probó algunos deportes paralímpicos hasta que se decantó por el piragüismo.

"Al final siempre me gustaba un poco estar por ahí, como las cabras. Estar encerrado en un sitio haciendo deporte también lo hago, pero no me motiva tanto. Este deporte me ofrece aire libre, naturaleza y otra perspectiva para ver a veces ciudades o entornos desde un sitio más privilegiado", apuntó.

En un principio, Higinio Rivero comenzó preparando "pruebas de maratón, que es un poco lo que se hace más en los clubes en los que estaba yo allí en el País Vasco". Llegó a ser campeón del mundo de esta distancia en 2016 y 2017, pero posteriormente se pasó a la modalidad sprint, dado que es la única que forma parte del programa de competición de los Juegos Paralímpicos.

"Viendo la posibilidad, dije: vamos a intentarlo. Al principio el cambio fue duro, pero poco a poco ya estamos realmente siendo velocistas y ahora el maratón se me hace bastante largo ya", declaró.

Entrenamientos divididos

El palista vasco entrena habitualmente seis meses en Bilbao y otros seis en el CEAR La Cartuja de Sevilla. "Allí las condiciones son perfectas durante los meses de invierno".

Con respecto al parón de la actividad provocado por el confinamiento, el vasco explicó que pudo seguir preparándose con relativa normalidad porque la Federación y el Comité Paralímpico le dieron "ergómetros que simulan un poco el paleo de piragüismo".

"Lo que hemos tenido problemas ha sido a la hora de volver al agua, cuando se empezaba ya la desescalada, que yo sí podía ir, pero no podía ir la persona de apoyo que me llevase la piragua al agua", lamentó.

Al palista paralímpico no le importa que los Juegos del próximo verano se celebren en una burbuja: "Yo de momento lo que tengo ganas es de que se celebren. Como son los primeros, pues tampoco voy a poner pegas".

"El tema Covid es incertidumbre y al final estás metido tanto en el objetivo que quieres, en la competición, que se te pasa todo sin saber ni dónde estás, ni cómo, ni lo que pasa", describió.

Aficionado a la cultura japonesa

Higinio Rivero desveló que es un gran aficionado a la cultura japonesa. Cuando estuvo en Tokio probando la sede de competición de los Juegos le "encantó" lo que vio, aunque se quedó "con ganas de ir a alguna pelea de sumo".

En cuanto a las diferencias entre las modalidades olímpica y paralímpica, el palista explica que "si no conoces el deporte, no hay mucha diferencia visualmente".

"Sí que tenemos ciertas diferencias. Al final, la transmisión que tenemos de fuerza de hombros para transmitirla a la piragua, si no tenemos la fuerza en las piernas suficiente, pues se pierde parte de la energía", comentó.

"En mi categoría, en la que me he clasificado, en la canoa, sí que varía completamente lo que es la embarcación porque de ser de rodillas, que es una postura que no podemos estar, nosotros usamos la piragua o la canoa de la Polinesia, que se va sentado y tiene como un patín a un lado", concluyó.

