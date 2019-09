El veterano marchador Jesús Ángel García Bragado y el saltador Eusebio Cáceres han sido los dos grandes protagonistas españoles de la segunda jornada de los Mundiales de Doha (Catar).

Sin olvidar a la extraordinaria Julia Takacs, puesto que los tres atletas consiguieron las primeras plazas de finalistas para el atletismo español en este evento que tanta polémica está suscitando estos días debido a las infernales condiciones meteorológicas que están viviendo los deportistas que compiten fuera del estadio.

Histórico Bragado

Lo de Jesús Ángel García Bragado volvió a ser de absoluta leyenda. A sus 49 años y 26 después de ser campeón del mundo, su experiencia y su nivel le han valido una nueva plaza de finalista, ya que terminó octavo una prueba de 50 kilómetros marcha que fue verdaderamente infernal.

"Lo que hemos pasado aquí no es comparable a ninguna otra competición. Sólo recuerdo una vez en el delta del Ebro, que me fui a entrenar a mediodía sin agua ni nada, me animé a ir hasta un pueblo y llegué bastante mal, y eso que fueron sólo 15 o 20 kilómetros. Me bebía el agua de las charcas. Pues esto ha sido comparable a eso", explicaba el atleta español, que se marcha con el objetivo cumplido y que ya piensa en Tokio 2020, una cita en la que pretende cerrar el círculo definitivo de su carrera profesional.

En una carrera en la que solamente pudieron terminar 28 atletas, Marc Tur fue decimonoveno y José Ignacio Díaz abandonó.

En la prueba femenina, la solidez de Julia Takacs le valió para ser octava y lograr también su plaza de finalista, aunque ella misma reconocía al terminar que esperaba algo más. "Esperaba estar un poco más arriba, para qué engañarnos, pero contenta porque al final iba con dos ecuatorianas, que íbamos séptima, octava y novena y me dije: como quede novena me muero, así que cuando quedaban cuatro kilómetros una de ellas se había ido y tuve que hacer un cambio para dejar a la otra y me salió bien".

Cáceres, entre los mejores del mundo

Dentro del estadio y por la tarde, el protagonista fue Eusebio Cáceres en la final del salto de longitud, ya que el de Onil ha vuelto a conseguir otra plaza de finalista -la tercera para España y la segunda suya personal- después de un concurso en el que su mejor salto fue el primero (8.01). A partir de ahí, arriesgó buscando una marca que le permitiera soñar con el podio, pero no la logró.

La victoria fue para el jamaicano Gayle, que llegó hasta los 8.69, dando la gran sorpresa del día y derrotando al máximo favorito, el cubano Echevarría.

Además, la jornada la completaron los ochocentistas, con la clasificación para semifinales de Álvaro de Arriba y de Adrián Ben y la eliminación de Mariano García.

