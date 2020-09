La navarra Idoia Eraso y el alicantino Juan Ayuso se han proclamado este viernes en la localidad mallorquina de Llucamajor campeones de España Júnior en las pruebas de contrarreloj femenina y masculina.

Eraso, que era una de las grandes favoritas, finalizó el recorrido de 21,6 kilómetros con un tiempo de 31:16 minutos, por delante de la balear Lucía Gómez (31:36) y la cántabra Sandra Gutiérrez (31:54).

Ayuso, que viene de ser séptimo en la carrera en línea del Europeo Júnior disputado la semana pasada en Francia, empleó un tiempo de 26:11 en la misma distancia y superó al navarro Igor Arrieta (26:39) y el andaluz José Luis Medina (27:05), que completaron el podio.

El Campeonato de España Júnior y Máster continuará este sábado y domingo con las pruebas en línea para los corredores séniors de las distintas categorías, que se disputarán sobre un circuito de 33,6 kilómetros.

El domingo se disputarán las pruebas en línea de la categoría junior en las que participarán las grandes promesas del ciclismo nacional en busca del título de campeón de España.

Las féminas serán las encargadas de abrir la competición para afrontar dos vueltas y media al circuito y un total de 82 kilómetros.

Carles Gonyalons, director general de Deportes del Govern Balear; Fernando Gilet, presidente de la Federación Balear de Ciclismo y Simón Adrover, regidor de Deportes del Ayuntamiento de Llucmajor participaron en la ceremonia del corte de la cinta del Campeonato de España Junior y Máster.

- Contrarreloj femenina:

1. Idoia Eraso (Navarra) 31:16

2. Lucía Gómez (Illes Balears) 31:36

3. Sandra Gutiérrez (Cantabria) 31:54

4. Claudia San Justo (Cantabria) 32:03

5. Ania Horcajada (Comunidad de Madrid) 32:08

- Contrarreloj masculina:

1. Juan Ayuso (Comunidad Valenciana) 26:11

2. Igor Arrieta (Navarra) 26:39

3. José Luis Medina (Andalucía) 27:05

4. Iván Romeo (Castilla León) 27:22

5. Enekoitz Azparren (Euskadi) 27:35.

#CEJuniorMaster20 | Esto nos contaba un feliz @juann_ayuso tras proclamarse campeón de España de contrarreloj ??



??"Me he encontrado muy bien. Era una crono sencilla; al final se me ha hecho larga porque en la ida he apretado más de lo que debía"@_FCIB | @esportsIB | pic.twitter.com/cDQRmircuV