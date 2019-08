La selección española masculina de hockey se ha clasificado para la gran final del sábado del Europeo de Amberes tras ganar 4-3 a la doble campeona anterior Holanda con una gran demostración de juego, proeza que mañana intentará emular el equipo femenino frente a Alemania para estar también en la lucha por el oro.

La efectividad de los hombres de Fred Soyez fue letal para los 'oranje', ya que al principio de los tres primeros cuartos los Redsticks convirtieron sendos penalti-córner, los dos primeros a cargo de Pau Quemada, que ya suma cinco goles en el torneo, y el tercero en el 34 de Pepe Romeu.

Para remachar el triunfo hispano, el cuarto llegó en una extraordinaria jugada por la izquierda de Xavi Lleonart cuyo centro fue culminado por Richi Sánchez.

Muy al contrario, los holandeses desperdiciaron hasta seis penalti-córner, uno de ellos rechazado por el poste y hasta tres por el casi infranqueable portero Quico Cortés.

Sin embargo, los últimos minutos fueron de sufrimiento. A siete del final abrió la cuenta holandesa Billy Bakker y a menos de dos anotó el segundo Jip Janssen, que marcó el tercero cuando justo se acababa el tiempo para regocijo del cuadro hispano que conseguía el sueño de esta en la final y asegurar una medalla doce años después.

Ni la condición de ganador de las dos últimas ediciones, ni la inmaculada trayectoria del conjunto holandés en la fase de grupos, con contundentes goleadas sobre Irlanda (5-1) y Escocia (6-0), nada intimidó a un equipo español, que ha ido creciendo partido a partido a lo largo de torneo.

La final del sábado (20.30) será contra el vencedor del partido que juega a continuación entre Bélgica y Alemania.

