El obligado confinamiento en casa por la pandemia del coronavirus puede provocar ansiedad y uno de los mejores remedios para que el cuerpo y la mente se mantengan activos es el ejercicio físico. Con el ánimo de que la población no pierda la forma se ofrecen diversos programas para acceder a un entrenamiento tutelado desde el propio domicilio.

Entre ellos figuran la de la Fundación Deporte y Desafío dirigida a personas con discapacidad, así como varias app, una promovida por el Ayuntamiento de Madrid junto con GO fit, otra la Nike Training Club y otra por la editorial Paidotribo, o numerosas guías que entrenadores aportan de forma gratuita en Youtube e Instagram o pautas para sobrellevar el teletrabajo de Gympass.

Estos se unen a consejos para el entrenamientos de deportistas en casa o promoción del ejercicio físico del CSD y el Consejo COLEF , entre muchos otros.

Inclusión social en casa

La Fundación Deporte y Desafío, institución privada sin ánimo de lucro para la inclusión social de las personas con discapacidad, da unas pautas básicas de cómo afrontar esta situación de la manera más amena posible.

“Para muchos de nuestros participantes con discapacidad, la ruptura con su rutina de deporte supone una gran dificultad de adaptación, por ello, os ofrecemos una serie de actividades para hacer individualmente o en familia, no solo para mantenerse activo físicamente, si no también psicológicamente y además fortalecer los lazos familiares.”- afirma el equipo de la Fundación.

Esta fundación destaca tres claves para fomentar la actividad física y mental mientras estemos en casa:

· Lo importante es estar activo: El deporte y la actividad física son uno de los pilares más importantes en la búsqueda de una adecuada salud física y mental. Al estar en casa, nuestra actividad física puede verse algo más limitada, ¡pero eso no significa que tengamos que estar todo el día en el sofá! Aprovechemos además esta oportunidad como desarrollo de nuestra empatía. En el caso de las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea física, intelectual y/o sensorial, podemos encontrar más dificultades a la hora de confinarnos en casa. Busquemos soluciones adaptadas en forma de ocio, contemos con su opinión a la hora de realizar actividades, y sobre todo estimulemos sus posibilidades de movilidad y capacidad, pidámosles que nos ayuden hasta en la tarea más sencilla. Al final, cuando esta situación acabe, nos habremos concienciado más aún con sus limitaciones en el día a día y quizá podamos ayudarles mejor.

· Dar por fin un buen uso a la tecnología y las redes sociales: Internet es una gran fuente de posibilidades. Busca iniciativas como #yoentrenoencasa en Instagram, "Guías de Entrenamiento en Casa" que muchos entrenadores están ofreciendo de manera gratuita, así como entrenamientos en formato vídeo desde la plataforma Youtube. Algunas modalidades deportivas se pueden adaptar a nuestro entorno hogareño. Fácilmente podremos practicar disciplinas como yoga y pilates que, además de aportarnos físicamente, lograrán calmarnos y ver la situación de manera más positiva. En cuanto al fitness, podemos encontrar rutinas como Tabata, rutinas Full Body, diferentes tablas de ejercicios basadas en ejercicios aeróbicos...Muchas de ellas necesitan poco espacio y ningún o casi ningún material. Otra opción muy válida es poner tu música favorita y...¡bailar! Ya sea de manera libre o coreografiada, ya que es una estupenda manera de exteriorizar todo lo que estamos viviendo.

· Invertir en diversión y pasar tiempo en familia: No sobreexponernos a información, apagar pantallas y buscar alternativas de ocio, como las que detallan para jugar en casa con numerosas propuestas que combinan ejercicio y diversión para los mayores y los pequeños.

Las propuestas están en este enlace

El gimnasio a domicilio

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid y los centros deportivos GO fit han llegado a un acuerdo para ofrecer a todos los ciudadanos contenidos deportivos y de salud a través de la aplicación desarrollada por la cadena de gimnasios que, hasta ahora, era accesible únicamente para sus abonados.

Durante el periodo que duren las medidas decretadas por las autoridades, se ofrece la posibilidad de entrenar de forma gratuita desde el domicilio a través de este servicio de entrenamiento virtual. A través de esta plataforma de entrenamiento en casa denominada GO fit everywhere los ciudadanos podrán mantenerse activos y mejorar su bienestar de una manera muy sencilla.

Otra de las ventajas de la aplicación será la de ofrecer el acceso a vídeos elaborados por diferentes profesionales sobre distintas disciplinas para realizar actividades de relajación, cardio, fuerza y baile. Todo podrá realizarse sin salir del propio domicilio, el principal objetivo de esta aplicación.

Para acceder a estos contenidos habrá que registrarse en la web madrid.entrenamostufelicidad.com y descargarse la aplicación My GO fit en un dispositivo móvil de forma gratuita. Una vez registrados, los ciudadanos recibirán un usuario y contraseña para accerder al centro GO fit everywhere y poder acceder libremente a todos los contenidos.

A su vez, el Centro Deportivo Municipal (CDM) Antonio Díaz Miguel, del distrito madrileño de Tetuán, ha creado también un perfil de Instagram destinado a impartir clases en directo para hacer ejercicio en casa durante la cuarentena, gracias al trabajo de un grupo de monitores de ese centro.

Para acceder a estas actividades hay que acceder a la cuenta de Instagram ‘yo_entreno_en_casa’, donde Alejandro Carrera, Gonzalo Navarro, David González y Santiago García imparten clases de body combat, gap, abdominales o pilates, además de otros entrenamientos que se irán sumando y que se podrán practicar sin necesidad de material deportivo específico.

Deporte como vía de escape

El deporte es, sin duda, la mejor vía de escape, ya que ayuda a disminuir la ansiedad, mejorar la productividad, y, en definitiva, a que las horas pasen más deprisa.

Esa es la máxima de la Nike Training Club (NTC) que pone a disposición una app para no descuidar la forma física o empezar a hacer ejercicio desde casa gracias a los cientos de entrenamientos, variedad de ejercicios para trabajar todas las zonas del cuerpo, consejos de profesionales y diferentes niveles de intensidad.

La NTC ayuda a cumplir los objetivos de fitness con entrenamientos diseñados por los Nike Master Trainers.

Tiene todo lo necesario para entrenar sin moverte del hogar: desde entrenamientos exclusivamente de peso corporal hasta entrenamientos con equipamiento adicional para todo el mundo, sea cual sea tu nivel de fitness.

Se puede acceder a través de este enlace

Descanso, orden y ejercicio son las claves del perfecto equilibrio físico y mental durante el teletrabajo que desarrolla la plataforma de corporate wellness Gympass

Igualmente está disponible Massfit, lanzada por la editorial de libros de deporte Paidotribo. La plataforma cuenta con más de 500 ejercicios y 100 rutinas de disciplinas como musculación, estiramientos, cardio, Yoga o Tai Chi, entre muchos otras.

El usuario marca sus objetivos en Massfit y la aplicación le propone los ejercicios más precisos para alcanzarlos y, a diferencia de otras apps, tiene en cuenta su estado físico, posibles lesiones u otras limitaciones, señala Paidotribo.

