El cortometraje "Intolerance is still there", se estrenará este lunes, con motivo de la celebración del Día Internacional para la Tolerancia y lanzado por la plataforma Héroes de hoy, con la intención de recordar que 50 años después de las revueltas de Stonewall sigue habiendo discriminación en el deporte y otros sectores.

La pieza denuncia la historia de Julio Zúñiga, activista gay mexicano y futbolista de una liga LGTBI+ que nunca pudo participar en el documental debido a que murió asesinado en México en 2017, víctima de un crimen de odio por su condición sexual.

Sin embargo, gracias a una innovadora tecnología de face replacement y de 3D, esta película "le devuelve a la vida" para recordarnos a todos que, lamentablemente, la intolerancia todavía sigue entre nosotros, 50 años después.

Uniendo pasado y presente, el contenido de "Intolerance is still there" se convierte en un potente mensaje de denuncia sobre la discriminación latente en la sociedad actual y obliga a reflexionar al espectador sobre la necesidad de transformar el futuro gracias a valores fundamentales como son la tolerancia y la igualdad.

Las revueltas de Stonewall

Una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta contra una redada policial en el bar Stonewall Inn de Nueva York dieron comienzo al movimiento por los derechos LGTBI+ en Estados Unidos en 1969.

En la actualidad, se recuerdan como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en que la comunidad luchó contra un sistema que perseguía a personas por su identidad sexual con el beneplácito del gobierno.

"Las revueltas de Stonewall dieron comienzo al movimiento de liberación LGBTI moderno, fundamental para los cambios sociales. Lamentablemente sigue habiendo héroes como Julio Zúñiga que han pagado con su vida la defensa a su derecho a amar", explica Miguel ángel Fernández, director de la Fundación Pedro Zerolo, activista y defensor de la tolerancia sexual.

"79 países del mundo siguen encarcelando y persiguiendo a personas por su condición sexual y el 41% de la población LGTBI se ha sentido agredida en el último año según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE", añade.

Héroes de hoy

En 2019, " Racism is still there " fue el primer contenido lanzado por la plataforma. En esa ocasión, el film estaba protagonizado por Jesse Owens , uno de los 18 atletas afroamericanos que compitieron en los juegos olímpicos de Berlín de 1936.

La pieza mostraba sus vivencias durante su trayecto hacia el mítico Estadio Olímpico, reflejando la discriminación racial que existía en aquel momento y que lamentablemente todavía permanece en el deporte actual.

Héroes de Hoy, recuerdan, continúa apostando por provocar la reflexión a través de la producción y divulgación de contenidos de entretenimiento. Todas sus piezas cuentan "historias de héroes reales que luchan con el objetivo de erradicar la intolerancia y la discriminación, todavía latente en la sociedad", comenta Daniel Rodríguez, portavoz de la plataforma.

Este proyecto ha sido promovido por LaLiga, Bankia, Iberia, Telepizza, EDP y Clínica Baviera.

Desde el site de la plataforma, www.losheroesdehoy.com, el usuario tiene acceso a los proyectos sociales donde cada marca presenta su HÉROE de hoy.

