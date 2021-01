La atleta aragonesa Isabel Macías ha anunciado con mucho sentimiento su retirada del atletismo con 36 años y después de veinte de carrera deportiva.

Macías explica en sus redes sociales que 2020 iba a ser su último año de intentarlo, de querer estar al 100% de sus posibilidades sin dolores tras las dos "horribles" operaciones que sufrió y su "eterna rehabilitación", después de recuperarse de su embarazo y tras, por primera vez, sentirse feliz con el atletismo.

Añade que quería cerrar este bonito capítulo de su vida pero que el coronavirus sacudió las vidas de todos y a ella le ahogó.

Larga lucha

La corredora aragonesa confiesa que tras semanas pasándolo mal, tras la lucha angustiosa de las secuelas físicas que el confinamiento había tenido para ella, "la vida a veces decide por ti".

"Me dije que solo había que esperar un poco más, lo vi una oportunidad para avanzar, para preparar el 3.000, para seguir evolucionando. Pero, cosas de la vida, estas últimas semanas he sentido que ciertos hechos me han dejado sin fondo de maniobra, y me ha tocado tomar la decisión de ser otro negocio que debe cerrar la persiana", lamenta la zaragozana.

Isabel Macías ha sido subcampeona de Europa de 1.500 metros en Gotemburgo (2013); campeona de España al aire libre y en pista en 2011, campeona Iberoamericana en 2006 y campeona de España absoluta de la Milla, en 2010, además de lograr la medalla de plata en 1.500 desde 2008 hasta 2010. Fue segunda en el Campeonato de España de 2008, al aire libre, en la prueba de los 800 metros y participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Acuciada por las lesiones en los últimos años no quiso tirar la toalla y buscó soluciones a sus problemas físicos pero al final se ha visto obligada a la retirada.

"No me merezco llorar más, no me merezco más sufrimiento, no necesito seguir sintiendo que debo hacerlo. Mañana volveré a correr, mañana volver a buscar poner mi corazón a cien, pero desde mañana me calzaré cada día las zapatillas solo porque es lo que yo quiero hacer", destaca.

La mediofondista recuerda que con su adiós terminan más de 20 cursos en los que ha acudido a campeonatos de España desde que en el año 1999 lograse su primera medalla en categoría cadete.

Repasa que se forjó "con dureza", que se volvió una guerrera que siempre luchó "hasta la extenuación" y que siempre peleó cada meta.

"Me convertí en una deportista que siempre lo intentaba, que todo sueño que se marcaba lo combatía hasta que se acababan los metros ... y que, como buena maña, si de ella dependía, por cabezota lo conseguía. Pero siempre he sentido que pagaba más peaje, que mi equipaje era más pesado, que me tocaba apretar los dientes un poquito más", resalta.

Igualmente apunta que a veces ha creído valer "menos de lo que sentía", que no podría hacer nada que fuese importante y que se quiso rendir "muchas veces".

"Quizá presa de alguna de mis decisiones o de mi miedo a fallar a los demás, en algunos momentos he sentido que no he podido crecer o vivir este deporte como me merecía. El momento, el sitio, o los tramposos, me han ido arrebatando fuerzas con cuentagotas por el camino y, ahora, todo esto que hemos vivido, me ha dejado exhausta... agotada", resalta.

La atleta dice que no se despide del atletismo sino que lo hace más suyo que nunca ya que todo lo que haga por él, "nunca será suficiente" para pagarle lo que él le ha regalado.

"Cuando cruzas una meta, te diriges de nuevo hacia una línea de salida. Nos seguiremos viendo en las pistas", finaliza Isabel Macías.

Cosas de la vida, estas últimas semanas he sentido que ciertos hechos me han dejado sin fondo de maniobra, y me ha tocado tomar la decisión de ser otro negocio que debe cerrar la persiana.



No me despido del atletismo, lo hago más mío que nunca… pic.twitter.com/Fj0874yC4y — Isabel Macías (@Macias1500) January 1, 2021

practicodeporte@efe.com