La selección española de baloncesto perdió ante Italia (62-71) en los cuartos de final del Europeo sub-20 de baloncesto femenino, partido disputado en el Arena ZS de Klatovy (República Checa), tras cuarenta intensos minutos, en los que las italianas estuvieron más acertadas en el tramo final.

Una derrota que deja fuera a España de revalidar no sólo el título conseguido el pasado año, sino la racha de los cuatro últimos campeonatos, y siete oros y una plata en los últimos ocho torneos continentales. Y fue ante Italia, la misma selección que hace apenas un mes también en cuartos, dejó fuera de la lucha por el título a la selección femenina sub-18.

De ello, no se olvidará la benjamina del equipo español, Raquel Carrera, que junto a Laura Méndez, fue parte de aquel equipo, que tan sólo pudo concluir quinto, por la derrota ante Italia. Precisamente la pívot gallega salió este jueves muy motivada en busca de revancha, comandó el ataque español, trece puntos, diez de ellos antes del descanso, al igual que Iris Mbulito, aunque como el resto del equipo, terminó sucumbiendo ante la defensa de las transalpinas, verdadero protagonista de su victoria.

Sin defensa

La igualdad esperada entre los dos equipos, se plasmó en el primer cuarto, donde los diez minutos consistieron en un continuo intercambio de canastas y, por momentos, de errores que se tradujo en un favorable 23-18. Muchos puntos para un sólo cuarto muestra de que las defensas no cumplieron con sus propósitos.

Con el cambio de cuarto, se pudo ver un juego más de control, de posesiones largas, con más trabajo en defensa, aunque no supuso un cambio en la dinámica del partido. España siguió dominando en el marcador, aunque con diferencias cortas, 30-25 a mitad del parcial.

Un triple de Alba Prieto fue el momento del intento de despegue para España, con diez arriba (36-26), a dos minutos para el descanso. Ventaja que acabó en un 38-30 al final de los primeros veinte minutos. El buen hacer en ataque de Carrera y la superioridad en el rebote hicieron mella en el equipo italiano, que parecía no encontrar antídoto para contrarrestar la superioridad de las pívot españolas.

Cambio de rumbo

Fue al inicio del tercer cuarto cuando Italia solucionó el problema. Una defensa zonal que asfixió el ataque español permitió igualar el partido en tres minutos (42-42), gracias a un parcial 4-12. Fueron momentos de desconcierto en el bando español, ante una Italia liderada por Martina Fassina (22 puntos). España no encontraba la manera de romper el esquema defensivo italiano. Desde fuera no entraba nada, sólo desde la zona, y no mucho, todo lo contrario que a las italianas, en racha.

Todo ello supuso acabar el tercer cuarto con la malas sensaciones de recibir un parcial de 13-24, es decir 51-54, a falta de los diez minutos decisivos. España los inició también con defensa en zona, lo que frenó el ataque rival -cuatro puntos en los cinco primeros minutos-, pero mantuvo el desacierto en ataque, sólo seis puntos, para un 57-58.

Con cinco arriba (59-64), llegó de ventaja Italia a los dos minutos finales, donde con nervios más templados supo jugar mejor y dejar fuera a un equipo, quizá superior técnicamente, pero que no supo leer el partido en los momentos decisivos.

