Después de un ajetreado fin de semana ciclista con muchos frentes abiertos, este mismo lunes se ha hecho oficial el flamante fichaje de Iván García Cortina por el equipo Movistar, escuadra con la que competirá a partir de la próxima temporada.

Era un secreto a voces del que todo el mundo hablaba y no se ha hecho esperar demasiado la noticia, que ha compartido el equipo telefónico a través de sus redes sociales en una temporada que está resultado algo complicada para ellos hasta el momento, ya que su tres grandes líderes: Alejandro Valverde, Enric Mas y Marc Soler no están encontrando, hasta el momento, el golpe de pedal necesario para lograr victorias.

El fichaje del asturiano García Cortina es un paso adelante de Movistar, que capta a otro de los grandes talentos futuros del ciclismo patrio, un corredor diferente al español habitual, ya que Cortina es un clasicomano al uso, un especialista para carreras como el Tour de Flandes o la París Roubaix, alguien diferente, más parecido a un Oscar Freire o un Juan Antonio Flecha que a un Alejandro Valverde o Alberto Contador, una especie en extinción dentro del pelotón nacional.

García Cortina ya ha dejado su sello personal con victorias de prestigio en la extinta Vuelta a California o en París Niza, además de haber dejado pinceladas de clase en las mencionadas Flandes o Roubaix, las dos carreras que más le apasionan, especialmente la segunda de ellas, y en las que tendrá todos los galones en un equipo Movistar poco acostumbrado a tener presencia en este tipo de pruebas.

A sus 24 años, Iván García Cortina deja el equipo Bahréin, en el que se ha forjado como ciclista y ha aprendido el oficio, y se une a Movistar, el único equipo español dentro de la categoría World Tour y que le ofrece posibilidades de liderazgo en muchas carreras del calendario, aunque seguramente sí tenga que arrimar el hombro en las tres grandes carreras por etapas, donde también se ha forjado ya, habiendo disputado dos ediciones de la Vuelta a España y debutado en el Tour de Francia en el año 2019.

"Es un honor para Movistar Team anunciar la llegada en 2021 de Iván García Cortina. El pavé y las clásicas, protagonistas de nuestro proyecto de futuro junto al ciclista asturiano #RodamosJuntos", ha sido el mensaje que ha publicado el equipo telefónico en sus redes sociales para dar la bienvenida a un corredor que tiene mucho que aportar al conjunto español.

