Izaro Lestayo es otra de las mujeres que ha hecho historia para el deporte femenino al convertirse, a sus 21 años, en la primer mujer que compite en la liga ACR-1 de remo. Lo hace como patrona de una trainera de hombres que confían perfectamente en ella.

Sin embargo, a pesar de lo que pueda parecer, no es pionera en sentido estricto debido a que Iratxe Martínez de Pinedo lo hizo en 2018 junto a los remeros de Lutxana en la liga ARC, que está considerada como la segunda división del remo. Lo que está claro es que Lestayo se convierte en la primera mujer que dará órdenes en una embarcación de hombres en la ARC-1.

En una entrevista con la Agencia EFE, la protagonista reconoce que la llamó Jon Larrañaga, el entrenador de la trainera de su pueblo, que fue quien le ofreció "esta oportunidad".

"Es mi pueblo, no podía decir que no"

"Es mi pueblo, no les podía decir que no y me he animado", ha explicado. Además, añade que "en un principio pensaba que sería diferente porque nunca se había probado" y se esperaba "un esfuerzo físico mayor". Pero ahora se siente cómoda. "La trainera va bien sujeta y todo es igual".

Si que es verdad que reconoce que se navega "más rápido. Esto produce más inestabilidad por lo que se debe prestar más atención".

Se siente ilusionada con esta oportunidad y su designación no generó "ninguna reacción" adversa entre los remeros, muchos de los cuales son amigos suyos, que aceptaron "muy bien" la decisión del entrenador de que Lestayo fuera patrona.

"La gente me preguntaba por qué me han sacado en Baiona, que es una competición de ría, y requiere de menos fuerza, pero el entrenador me ha asegurado que confía en mí también en la mar", ha cerrado.

Practicodeporte@efe.com