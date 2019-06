Jairo Ruiz (Almería, 1988) hizo historia en 2016 al ser el primer español en lograr una medalla en triatlón en unos Juegos Paralímpicos y, tres años después, su progresión le lleva a competir al más alto nivel en el Campeonato de España absoluto con deportistas sin discapacidad el 8 de junio en Roquetas de Mar.

Con el dorsal número cien, e l triatleta almeriense competirá en la distancia sprint, que son 750 metros nadando, 20 kilómetros en bici y 5 corriendo.

"He conseguido la última plaza, tengo el dorsal 100, pero estoy muy orgulloso. Compiten todos los compañeros de la BLUME y algunos de los triatletas más importantes de España", confiesa a EFE Jairo.

Las normas elite son mucho más exigentes que las paralímpicas. Una de ellas es que si te doblan en bicicleta te eliminan. "Tengo que intentar perder lo mínimo en el agua, que es dónde habrá unas diferencias enormes, y una vez que salga del agua, solo o en grupo, tendré que ir lo más rápido porque si me pillan en bici estaré eliminado", destaca.

"Me veo muy bien porque estoy preparando una Serie Mundial, pero comparado con triatletas de elite sin discapacidad es complicado, porque solo nadando el grupo de cabeza me sacará dos minutos. Sé que hay gente que no nada tanto que me sacará un minuto y espero que haya alguno que se descuelgue un poquito y se quede a treinta segundos. Lo que espero es estar el último de la fila para tener opciones", declara.

Alto nivel de participantes

El nivel de los participantes en este Campeonato de España es el mejor junto con la misma prueba pero en distancia olímpica. "He competido con triatletas sin discapacidad, pero en pruebas populares".

"Por eso este acontecimiento va a ser muy importante, no para repetirlo cada año, pero sí para dar visibilidad al triatlón en general y al deporte paralímpico en particular", comenta.

Este reto mayúsculo, sobre todo para un deportista que compite sin parte del brazo izquierdo, se lo toma sin ninguna presión.

"Si me presiono me puede dar un ataque de ansiedad al ver dónde me estoy metiendo. España es la primera potencia a nivel mundial de triatlón y aunque no vengan los primeros espadas el segundo nivel es mejor que la mayoría de los países. Compito en un deporte minoritario dentro de España, pero a nivel internacional el triatlón masculino español es el mejor que hay, no hay ninguno igual", opina.

Aún así, Jairo puntualiza que compite "en igualdad de condiciones y cumpliendo las normas elite".

"No quiero ninguna diferenciación ni ninguna ventaja ni cortesía. Quiero cumplir las normas elite. Además, la Federación no me ha puesto pegas, me trata como a uno más y es algo que agradezco", subraya.

Próximas carreras

Después de este Campeonato de España la siguiente cita de su calendario será el 28 de junio con la carrera de Montreal (Canadá) de las Series Mundiales.

"Es la primera prueba que puntúa para los Juegos de Tokio. Después, a final de agosto, está el Mundial en Lausana (Suiza), la siguiente semana la Copa del Mundo en Bañolas y por último el Campeonato de Europa de Valencia", dice.

Para tanta carrera seguida la preparación durante estos meses ha sido exigente pero ha ido "muy bien".

"He hecho un invierno muy bueno. Es importante entrenar con regularidad, no parar e ir acumulando carga. Alguna pequeña molestia me ha hecho parar algún día, pero ha sido sin importancia, y por eso soy optimista", confiesa.

"La temporada va a ser muy exigente porque hago cuatro pruebas de máximo nivel en las que estará todo el mundo en mes y medio. Y todas son clasificatorias", dice Jairo, en alusión a los Juegos de Tokio, que ya se empiezan "a ver muy cerca".

"Desde Río de Janeiro puedo decir que ahora tengo mucha más experiencia y las pruebas las afronto con mucha seguridad", concluye.

