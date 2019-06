Jan Margarit (Matadepera, Barcelona; 1997) ha estado ligado desde muy joven a la montaña, desde los catorce años. Tras pasar por el Centro de Tecnificación de Carreras por Montaña de la Federación Catalana, su progreso en el trail fue notable hasta el punto que fue subcampeón de la Copa del Mundo de Kilómetro Vertical y es compañero de equipo en Salomon con Kilian Jornet.

En 2018, cuando todo parecía a favor para el gran salto, una tendinitis en la base del peroneo de un pie le obligó a parar, recapacitar y tomar aire.

Este año, su calendario lo van a marcar las Golden Trail Series. En la primera parada, la Zegama-Aizkorri, el resultado no fue el mejor.

"Fue una carrera complicada a nivel de rendimiento. No me sentí muy bien, pero llegamos a meta. Era la primera vez que la corría y fue una experiencia muy bestia. No me lo podía perder", dijo.

"Como atleta es una carrera con mucho nivel, reconocida internacionalmente. Estaba el hándicap del calor, el nivel era alto, pero la experiencia fue increíble. Tiene un recorrido muy variado, bastante bonito, con zonas más técnicas y lo que nos permitió fue disfrutar del paisaje y parar en alguna cima", confiesa.

Aún así, lo que hace característico a Zegama es el calor que da la gente animando a los corredores. "Está a reventar siempre y corres con la piel de gallina. Me lo esperaba muy emocionante porque ya hice el Vertical, pero no tan fuerte como lo viví".

Próximas carreras

La próxima parada de las Golden Trail Series son el maratón del Mont Blanc (30 junio), Dolomitas (21 julio) y Sierre Zinal (11 agosto). Se saltará Pikes Peak, en Estados Unidos (25 agosto) y acabará con el Ring of Steall (21 septiembre) en Escocia.

"Zegama no ha ido como me gustaría tras la lesión y el objetivo sería clasificarme entre los quince primeros del mundo, aunque parto con una carrera menos que el resto", señala.

En la reciente carrera del País Vasco, Margarit pudo compartir línea de salida con los mejores corredores internacionales del momento como Kilian Jornet , que ganó por novena vez y se puso la 'txapela' de campeón.

"Uno cuando está rodeado de todos los grandes pide consejo. Ves como han planteado la carrera otros años, pero sobre todo aprendes de estar con ellos, cómo se organizan, la preparan o la estrategia que tienen. Es una suerte debutar en una carrera así", confiesa.

"Pensar que había mucha gente que no consigue nunca un dorsal para esta carrera y yo lo tenía es para valorarlo, así que, aunque era mi debut, pensé en disfrutar", comenta.

Las carreras de montaña están experimentando en los últimos años un auge exponencial en cuanto a número de pruebas y también de participantes.

"Está habiendo un auge que no sé si se está calmando, aunque sí es cierto que hay masificación. Eso hace que haya gente que no tiene experiencia y falta concienciación sobre lo que supone correr a un nivel de un atleta. Nadie mira todo lo que hay detrás de estas carreras o los años que llevan metidos en esto", manifiesta.

"No veo problema en que la gente vaya a correr al monte, pero sí con más cabeza. Ahora hay muchas carreras y en unos años bajarán y se calmará. No es normal que haya tantas carreras el fin de semana. Pienso que no es necesariamente malo, porque correr por montaña es un deporte que te hace volver a las raíces y volver a la naturaleza", comenta.

Aún así, la frontera entre la alta competición y el componente popular debe quedar bien diferenciado. "El deseo de ir más lejos y querer más y más es un problema general de la sociedad que nos encontramos".

Laura Orgué

Esta temporada se ha retirado Laura Orgué, olímpica en esquí de fondo tres veces, campeona de la Copa del Mundo de Kilómetro Vertical en cinco ocasiones e incluso vencedora una vez de la Copa del Mundo de carreras por montaña.

"Fue desde que empecé a correr la persona que mejores resultados hacía y desde que entré al equipo nos unimos bastante. Yo era un chico que no había salido de su pueblo y ella alguien que siempre tenía la capacidad de escucharme con la cabeza fría y hacerme ver las cosas como debía. Es el gran referente que he tenido. Ve el deporte de manera muy diferente a mi, pero hemos compartido muchas vivencias, y la echaré de menos", concluye.

