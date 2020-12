Casi dos años después de su retirada de la competición profesional, Javier Fernández, doble campeón del mundo de patinaje y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de PyeongChang, está cumpliendo un sueño.

La JF Academy de Javier Fernández (Madrid, España; 1991) es una realidad y su andadura se ha iniciado en su ciudad, en el Palacio de Hielo de Madrid. La siguiente parada del tour es Barcelona y después la idea es ir sumando ciudades para recorrer toda la geografía nacional.

"La academia es un sueño, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer. Es el inicio de abrir una nueva marca para que la gente la empiece a conocer y todos los patinadores de España se puedan beneficiar. Vamos a ir a todas las pista de hielo del país y después, con una base para el futuro, quiero tener una escuela y un equipo de competición. Hacer una academia de verdad", declara el patinador madrileño.

"Ahora vamos a aportar a todas las Comunidades Autónomas, pistas de hielo y clubes todo lo que podamos", señala el mejor patinador español de la historia, que con esta academia abre una nueva etapa profesional para seguir haciendo crecer el deporte que adora.

"De momento nos dirigimos a personas que lleven patinando un tiempo. ¿El motivo? Después de un año complicado, con las pistas cerradas, queremos dar ese pequeño regalo a las personas que ya saben patinar, pero en el futuro queremos crear una escuela para todos los niveles en la que se pueda meter quién quiera, incluido los que no saben", confiesa.

Patinaje, inclusivo e integrador

El patinador madrileño, siempre comprometido con causas sociales, reserva en esta ocasión un espacio para el patinaje inclusivo en colaboración con la Fundación Down España.

"Todos los años queremos aportar algo que podamos dentro de nuestras capacidades a la sociedad. La idea es mandar un mensaje para decir que tener una discapacidad no tiene por qué cerrar puertas. Nosotros abrimos esas puertas para enseñarlas a la sociedad y decirles que pueden hacer deporte sea cual sea su situación", declara.

"Hay que ayudar a las personas con discapacidad a integrarse en una sociedad que, a veces es cerrada y que piensa que estas personas no pueden hacer nada", confiesa.

"Muchos me dicen que desde el colegio les cerraban puertas o les separaban del resto y aquí estamos en un momento de la vida para acabar con esos errores porque, aunque todos somos diferentes, debemos ser iguales en derechos", comenta.

Tecnificación de élite

Javier Fernández, admirador del tenista Rafael Nadal por su "lucha y perseverancia", también realizará sesiones de tecnificación para los patinadores de élite que elija la Federación Española de Deportes de Hielo (FEDH), en un programa que cuenta con el apoyo del Consejo Superior de Deportes.

Este circuito de tecnificación deportiva dirigido a los deportistas jóvenes que aspiren a ser profesionales se desarrollará en paralelo a la actividad de la JF Academy por toda España.

"Hay que esperar unos años para ver la evolución del patinaje español porque hay niños y niñas con talento que con ayuda pueden tener mucho nivel. Si llegarán a ser campeones de Europa o del mundo no se puede saber porque es muy difícil, pero ojalá que haya niños que puedan vivir del patinaje. Yo quiero ayudar a que lo puedan cumplir. Ahora hay buen nivel, pero hay que mejorar más", comenta.

Desde su retirada en enero de 2019, con el oro en el Europeo de Minsk (Bielorrusia), Javier Fernández ha centrado sus esfuerzos en ir creando esta JF Academy y en hacer exhibiciones llenando recintos grandes en diversas ciudades como el 'Revolution on ice ', un espectáculo que este año no ha podido llevar a cabo.

"Algunos días estoy más tranquilo y otros más ajetreado. Me siento bien, con ganas de continuar con proyectos y empezar una vida como entrenador poco a poco, que es diferente. No echo de menos competir, aunque sí algunas cosas que van involucradas dentro de la competición. Estoy a gusto", subraya.

Sueños e ilusiones

Tras un 2020 marcado por la pandemia global de la COVID-19, Javier Fernández espera que 2021 sea "un año mejor".

"Este año apenas he viajado, no he hecho exhibiciones y espero que 2021 sea más estable y no nos tengamos que preocupar de una pandemia y podamos volver a la vida normal", comenta.

Sus sueños e ilusiones a largo plazo pasan siempre por la Academia. "Espero que sea un sitio con muchos deportistas, una pista de hielo donde no falte de nada y año tras año vaya creciendo".

"Hay nivel y espero que esos sueños que tienen los niños se vayan cumpliendo. Es lo más importante. No sé los años que estaré dando clases, ojalá que muchos, pero lo importante es el bienestar, la salud y ayudar a esas personas a conseguir sus sueños", concluye.

