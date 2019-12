El patinador Javier Fernández, la última capitana del equipo nacional de natación artística Ona Carbonell y el extenista Manuel Orantes fueron los tres principales protagonistas de los prestigiosos premios María de Villota y Ciudad de la Raqueta.

El principal protagonista de la sexta edición de los premios María de Villota fue el patinador Javier Fernández, doble campeón del mundo y medallista olímpico en Pyeonchang 2018, que fue galardonado en la categoría de Trayectoria Deportiva.

"Gracias por apoyar y apostar por la dedicación y el trabajo a diario que hacemos muchos de nosotros por deportes que luchan por hacerse un hueco en la sociedad", dijo el patinador, que subrayó que guardará "con mucho cariño" este premio.

En esa misma categoría fue reconocida Ona Carbonell, que con 23 metales es la mujer con más preseas en la historia de los mundiales de natación.

"Me hace especial ilusión recibir este premio porque María ha dejado un bonito legado. Ha hecho grandes logros a nivel profesional y deportivo, pero sobre todo humanos", señaló Ona Carbonell, en un vídeo.

Hazañas deportivas

El marchador Jesús Ángel García Bragado y la selección española de baloncesto fueron distinguidos en la categoría de Hazaña Deportiva.

El combinado nacional de baloncesto se proclamó campeón del Mundo en China, por segunda vez en su historia, mientras que el atleta, que acaba de cumplir los 50 años, logró en los pasados Mundiales de atletismo la clasificación para Tokio 2020 en los 50 kilómetros marcha, en lo que supondrá su octava aparición en unos Juegos Olímpicos.

"Antes de ir a mis primeros Juegos recuerdo escuchar a Emilio de Villota cuando era el primer piloto de Fórmula Uno es un orgullo. Estos pioneros son los que inspiraron los éxitos del deporte español que hoy disfrutamos", dijo García Bragado, al recoger su premio de manos de Emilio de Villota y Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo.

Recuerdo a Blanca

El Jurado de los Premios María de Villota también decidió conceder un Reconocimiento Especial a la familia Fernández Ochoa, con un recuerdo para los fallecidos Paco, medallista olímpico en Sapporo, y Blanca, también medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de Albertville 1992.

Lola, hermana de Blanca, acudió a la ceremonia acompañada de su marido, Adrián Federighi.

"Me siento honrada de pertenecer a este clan. Todos los clanes tienen un líder y en el nuestro es nuestra madre, que es la que nos ha inculcado los valores del tesón, esfuerzo y trabajo. Ahora estamos un poco tristes, pero hemos notado el cariño de toda España", dijo Lola, que ejerció de portavoz de la familia junto a tres de sus hermanos y su madre, Dolores Ochoa, de 93 años.

Leyenda del tenis

En la misma gala también se entregaron los octavosPremios Ciudad de la Raqueta, que reconocieron en la 'Trayectoria Tenis' a Manuel Orantes, una de las leyendas del deporte español, que conquistó durante su etapa profesional 33 títulos, entre ellos el Open de Estados Unidos en 1975 y el Máster en 1976, además de una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1968.

"Doy las gracias al club que me dio la oportunidad de jugar al tenis, el Club La Salud. Era recogepelotas en el club y gracias a un entrenador, que habló de mi, me dieron la oportunidad y pude disfrutar de una carrera deportiva como la que he tenido", dijo Orantes.

El extenista Alex Corretja, que no pudo acudir a la gala, mandó un mensaje por vídeo a su amigo Manuel Orantes.

"Más que merecido este premio. Son muchos años dedicados al tenis, muchos en la sombra, pero has sido uno de los mejores tenistas de la historia a nivel personal y profesional. Gran parte de mis éxitos han sido por ti", declaró Corretja.

Padel y música

Eva Gayoso fue galardonada por su 'Trayectoria Padel'. La catalana, de 52 años, sigue compitiendo en el Padel World Tour y en su palmarés ostenta un campeonato de Europa en 1995 y cinco subcampeonatos del mundo entre 1992 y 2006.

En la categoría de Evento Deportivo fue distinguido el Circuito IBP Tennis Series; en Comunicación el periodista Javier Martínez, de El Mundo; en Institución Deportiva la Real Sociedad de Tenis de La Magdalena; en Empresa Deportiva fue para la Mutua Madrileña; y como premio a la Solidaridad fue reconocida la Fundación Bobath.

El último premio Ciudad de la Raqueta fue para el grupo de música Los Brincos, que recibieron el Premio Especial por una trayectoria que abarca ya cincuenta y cinco años.

practicodeporte@efe.com