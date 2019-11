El español Jeremy Alcoba se ha proclamado este domingo campeón del Mundo Júnior de Moto3 al ganar en la última prueba del FIM CEV Repsol, que se ha disputado en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valencia).

José Julián García, segundo, y Aleix Viu han completado un podio totalmente español.

El piloto catalán de Husqvarna afrontaba esta última cita doble con la confianza de contar con una amplia diferencia con su principal rival esta temporada, pero en la primera de las dos mangas se ha llevado la victoria y el título.

En la segunda manga, Carlos Tatay ha sido el vencedor destacado en una prueba marcada por una caída múltiple a nueve vueltas para el final. Tras el piloto español, han cruzado meta el belga Barry Baltus y el madrileño Adrián Fernández, que ha conseguido su primer podio en la categoría.

En la carrera de Moto2, Edgar Pons –proclamado Campeón en la cita de Albacete– ha sumado la séptima victoria de la temporada con un adelantamiento en la última vuelta a Hector Garzó. El italiano Yari Montella ha cerrado el podio.

Iván Ortolá se ha asegurado el subcampeonato de la European Talent Cup (ETC) tras lograr su tercer triunfo del año en la única manga de la categoría. Fermín Aldeguer ha terminado segundo y Adrián Cruces tercero.

14.000 aficionados en Cheste

“Estoy muy contento, muy feliz por conseguir el campeonato” ha indicado Alcoba tras el podio de la primera prueba y ha explicado que “al inicio de la carrera iba con cautela, ya que había pilotos que normalmente no están delante y al querer ganar es normal cometer errores por lo que he ido con más calma pensando en el campeonato, pero en las últimas vueltas he visto que podía adelantar y solo he pensado en ganar la carrera, ahora a celebrarlo y a disfrutar”.

Esta jornada en el Circuit Ricardo Tormo pone el punto y final a la temporada 2019 del FIM CEV Repsol, que ha contado con un total de 8 citas, 34 carreras y 14 ganadores diferentes, y se ha disputado en 3 países distintos (España, Portugal y Francia).

El FIM CEV Repsol ha reunido a 14.000 personas en el Circuit Ricardo Tormo y prepara a la afición para el siguiente fin de semana que se celebrará el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana que cierra la temporada 2019.

practicodeporte@efe.com