Jessica Vall ha sido la única española que ha pasado de ronda en la segunda matinal de los Mundiales de Gwangju (Corea del Sur). Lo ha hecho en la prueba de los 100 metros braza, mientras que Mireia Belmonte sigue con problemas y no ha podido meterse en la gran final de los 1.500 estilo libre.

Semifinales, este lunes

Vall se metió en las semifinales con un crono final de 1:07.32, el undécimo mejor tiempo. Será esta tarde cuando pelee por estar en su primera final en este evento. En caso de entrar en la gran final, esta será el mismo martes.

Sin embargo, la nadadora española tiene claro que deberá mejorar ese tiempo si quiere estar en la final. "Creo que no es un registro demasiado exagerado para mí. Estoy en una forma, así que esta tarde a darlo todo", ha comentado en declaraciones a la Real Federación Española de Natación.

Todos los demás representantes de la delegación nacional se despidieron en esta matinal. Belmonte no pasó ronda en los 1.500, lo mismo que Jimena Pérez. Y África Zamorano y Hugo González cayeron en las preliminares de los 100 metros espalda.

Belmonte, a por el 200 mariposa

Fue dolorosa la eliminación de la badalonesa Mireia Belmonte, que ha mostrado mejor nivel que en las pruebas de este domingo y que ha marcado un tiempo final de 16:08.37. Se quedó en novena posición, a tan solo un puesto de nadar en la final.

"No estoy muy contenta porque me he quedado a un puesto de la final, pero aún así tengo que pensar en el 200 mariposa y mañana, que descanso, cogeré fuerzas", ha contado.

Lo que está claro es que su gran objetivo volverá a ser el 200 mariposa, cuyas primeras series las tendrá que afrontar el miércoles, quedando para el jueves la gran final donde debe defender su corona de campeona mundial lograda en Budapest hace ahora dos años.

Jimena Pérez acabó en el décimo tercer puesto, con pocas opciones. África Zamorano y Hugo González tampoco estuvieron cera de pasar de ronda en sus respectivas pruebas de 100 metros espalda.

