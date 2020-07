Jesús Tortosa ha llevado el taekwondo en la sangre desde muy pequeño, por eso, con tan solo 17 años ya pudo disfrutar de su primera experiencia olímpica en Río. Allí llegó joven e inexperto y lo pagó, pero ahora se siente más preparado que nunca y ambiciona con estar en la lucha por la medalla de oro el próximo verano en Tokio.

"Mi sueño es que se puedan realizar los Juegos, estar allí después de todo el sacrificio hecho estos cuatro años y poder conseguir la medalla de oro", explica en una entrevista concedida al Comité Olímpico Español cuando falta ya algo menos de un año para que tenga lugar la ansiada cita en la capital japonesa.

Un currículum impresionante

Su trayectoria es impecable en este ciclo olímpico. "Son muchas medallas, muchas platas y bronces en campeonatos importantes, pero yo creo que el objetivo de todo deportista y el mío personal es llegar al oro en unos Juegos Olímpicos", cuenta igual de ambicioso que siempre.

Y es que, en condiciones normales y si nada hubiese ocurrido, ya hubiese competido en Tokio 2020. "No ha podido ser, pero el aplazamiento hay que tomárselo de la mejor manera posible. Yo creo que ni me ha beneficiado ni me ha perjudicado. Al final, un deportista se adapta a la situación y hay que mirar el lado positivo de las cosas. Ahora tenemos un año más de preparación, llegaré siendo más maduro y con más experiencia".

Cuando piensa en todo lo sucedido en Río 2016, es consciente de que esa juventud le jugó una mala pasada. "Fue una experiencia agridulce. Fue algo inolvidable, pero a la vez, esas ganas y esa inmadurez te hacen afrontar el campeonato con muchos nervios y con una presión que no tienes", recuerda un deportista que, pese a ello, salió de Brasil con un diploma bajo el brazo.

Confinamiento y vuelta al CAR

Sobre estos últimos meses de confinamiento y vuelta a los entrenamientos, él ha estado practicando en casa con sus padres y con su hermano. "Hemos entrenado ahí y nos hemos adaptado poco a poco. Me han ayudado en todo lo que han podido y yo se lo agradezco de corazón".

Respecto a su regreso al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, ha sido "espectacular. Teníamos muchas ganas todos los deportistas de regresar. Ha sido increíble".

Sobre la situación actual del taekwondo español, tiene claro que está en su mejor momento. "A los hechos me remito. Hemos clasificado tres deportistas masculinos para unos Juegos, algo que ocurre por primera vez en la historia. Estamos haciendo un gran trabajo, desde los clubes hasta arriba. Al final, esto es de todos. El taekwondo español se encuentra en una situación muy buena".

Para terminar, también ha querido dar las gracias tanto al Comité Olímpico Español como a Alejandro Blanco. "Me han apoyado siempre y hamn confiado mucho en mí".

Practicodeporte@efe.com