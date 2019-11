Joana Pastrana volverá el próximo sábado a subirse a un ring, la primera tras perder el título mundial del peso mínimo de la IBF ante Yokasta Valle , y lo hace con mucho aprendido de aquel suceso y con más ganas que nunca de demostrar todo el boxeo que lleva dentro.

Y es que la madrileña reconoce que la experiencia de la derrota del pasado 4 de agosto le ha servido para ser mejor. Precisamente eso es lo que quiere hacer ver este sábado cuando se suba al cuadrilátero en la Ciudad Deportiva Navafría de Moralzarzal (Comunidad de Madrid) y tenga enfrente a la mexicana Katia Gutiérrez, que cuenta con 22 victorias y 7 derrotas, pero sobre todo con ocho campeonatos del mundo disputados, donde salió ganadora en cinco.

Como dijo la propia Pastrana no se buscaba un combate para levantar "mi ego" sino para demostrar que todavía tiene mucho que decir en este deporte.

Un paso hacia el título

En juego estará como eliminatoria para optar al cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) que ostenta la alemana Tina Rupprecht, una vieja amiga de la española puesto que fue ante la que perdió su primer combate. Fue en tierras alemanas, en febrero de 2016, en un combate ganado por la germana a los puntos, después de que la española se rompiera la mano en el segundo asalto.

De aquella derrota, salieron muchas victorias y un título mundial , ahora Pastrana espera que se repita la historia, y de la aciaga noche marbellí, regrese al ring con otra gran racha de triunfos.

El primer paso es vencer a una veterana mexicana, que casi la dobla en número de combates, ante la que la madrileña llega "mejor que nunca", asegura, porque piensas ‘jope he perdido, no era tan buena como yo pensaba’. Pero le dimos una vuelta de hoja y dijimos que me iba a hacer más buena de lo que era porque he podido analizar los errores y hemos podido solucionarlos”.

“Me quedo sobre todo con no creerte que eres la mejor o que has alcanzado tu máximo. Que siempre se puede dar más de ti y que por muy alto que esté el objetivo siempre puedes alcanzarlo”, añade.

A por la revancha

Pastrana reconoce que el premio por ganar a Gutiérrez le sirve de motivación extra, la revancha ante la alemana Tina Rupprecht. "Siempre me ha gustado tener objetivos a corto, medio y largo plazo. Ahora hay que vivir el presente y para conseguir los objetivos a largo plazo tengo que ganar el día 23, pero nunca dejo de pensar que quiero alcanzar el día de enfrentarme a Tina por el campeonato del mundo y en ello estamos”, apunta.

Precisamente sobre su rival del sábado, destaca que es "una guerrera", que ha perdido muy poco y "tiene un bagaje espectacular siendo cinco veces campeona del mundo". Por ello, vaticina que "va a ser una guerra. Lo que no queríamos era volver a pelear contra una mujer teóricamente fácil, queríamos enfrentarnos a alguien que nos diese batalla y con ella es lo mejor que podíamos haber escogido”.

La boxeadora española espera ver una gran entrada este sábado porque "no hay mejor plan y si no va a ir se va a arrepentir. Vivirlo en primera persona es incomparable con verlo o que te lo cuenten", dice. La española ya conoce lo que es ganar en esta localidad madrileña, donde defendió por segunda vez su cinturón de la IBF, fue ante otra mexicana, Ana Arrazola, a la que venció a los puntos el pasado marzo.

En cualquier caso, el combate será transmitido en directo por streaming por la plataforma de LaLiga.

