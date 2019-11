“Molesta porque a nadie le sienta bien una derrota, pero orgullosa porque creo que he ofrecido un combate muy bonito y de los que crean afición”, declaró la púgil madrileña. Foto: Twiter Joana Pastrana

La boxeadora española Joana Pastrana confesó que estaba "orgullosa por haber ofrecido un combate muy bonito", tras perder ante la mexicana Katia Gutiérrez a los puntos por decisión dividida (96-92, 93-95 y 96-92) la eliminatoria por el título Mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Molesta porque a nadie le sienta bien una derrota, pero orgullosa porque creo que he ofrecido un combate muy bonito y de los que crean afición”, declaró a EFE tras concluir la pelea en la localidad madrileña de Moralzarzal.

Katia Gutiérrez (23-7) se impuso a los puntos por decisión dividida (96-92, 93-95 y 96-92) a Joana Pastrana (15-3) en una pelea en la que puso mayor intensidad sobre el cuadrilátero, mandando a la lona a su rival en el segundo asalto, y que la coloca como aspirante oficial al título Mundial del peso mínimo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Decisivo cuarto asalto

Una decisión que pudo ser diferente si el árbitro no le hubiese quitado un punto después de que Katia sufriese una brecha en el cuarto asalto. El contratiempo llegó después de que ésta agachara la cabeza en repetidas ocasiones pero que, según las normas del CBM, hace que la rival pierda 8-10 el asalto en caso de que este se produzca. Eso sí, si ocurre de forma accidental, de lo que se queja Pastrana.

“Ella metió la cabeza y se hizo el corte y el punto me lo quitan a mí. Si no hubiese sido así lo mismo el resultado hubiese cambiado, o un nulo. Así lo dicen las normas y así ha sido, aunque no estoy a favor. El árbitro podía haber sido un poco más severo en eso, pero los jueces son los que mandan; qué le voy a hacer”, valoró la púgil madrileña.

Un punto menos que también sufrió en el segundo asalto después de caer a la lona por una derecha de Katia Gutiérrez: “Estábamos prevenidos, era su boxeo. Sabíamos que los dos primeros rounds iban a ser muy fuertes hasta que luego se relajase y así ha sido, lo que pasa que en esas embestidas una mano me ha pillado y esa caída está bien puntuada. Yo estaba bien pero, como cualquier persona, si recibo un golpe caminando hacia atrás me tropecé y caí. Pero es un punto para ella y no le quito mérito”, concluyó Pastrana.

Dos jueces le dieron a la mexicana un claro 96-92 por el 95-93 de otro a favor de Joana que le pone como aspirante oficial al título mundial CBM por el que peleará en el primer trimestre de 2020 frente a la alemana Tina Ruppretch.

Por su parte, Pastrana encadena su segunda derrota consecutiva, tras perder frente a Yokasta Valle en agosto y ve cómo se aleja su gran objetivo que era el de pelear con Tina, contra la que perdió en 2016 tras combatir ocho asaltos con la mano rota.

