Las lesiones han impedido brillar a Joel González en las dos últimas temporadas, aunque asegura que esa mala racha ya es historia y que está con energía para luchar para clasificarse para los Juegos de Tokio 2020.

El catalán, campeón olímpico de taekwondo en Londres 2012 y bronce en Río 2016, asegura que encara lo que sería sus terceros Juegos Olímpicos, con "mucha energía, motivación y ganas", aunque reconoce que hay muchos candidatos a las plazas que lleven a la capital nipona y que esta vez va a "estar reñida".

González señala que su estado físico "poco a poco estoy mejor, alcanzando el cien por cien después de dos años complicados por lesiones, pero me siento con mucha energía y motivación". Atrás queda "un añito bastante malo física y psíquicamente, porque no remontar es complicado".

No obstante, reconoce que ha tenido "la suerte de tener amistades muy buenas al lado y la familia y eso me ha hecho volver a creer, a tener ganas e intentar clasificar".

A competir

Tras no estar en el pasado Mundial de Taekwondoen Manchester, donde España sumó dos medallas , volverá a competir en una prueba de la Copa del Mundo, en concreto, en Roma, aunque considera que el momento clave para la lucha por una plaza olímpica será en marzo de 2020.

Para ello, recuerda, tendrá que estar entre los cinco primeros en uno de los cuatro pesos olímpicos, y si no acudir al preolímpico europeo en su caso. Ahora está situado en 25 en el ranking olímpico y el 26 en el Mundial, en -68 kg.

Explica, además, que el problema está en que "si hay un chico que ha clasificado, solo puede ir otro representando a España. Si hay dos chicos que han clasificado no puede ir nadie más representando a España y si no hay ninguno clasificado España tiene que elegir a dos personas de estos cuatro pesos para que vayan a intentar clasificar. No es solo ser el mejor del país, sino ser el mejor de todos los que vamos".

Craviotto, abanderado

Joel González se muestra favorable a que el abanderado español en los Juegos de Tokio 2020 sea el piragüista Saúl Craviotto porque se lo merece tras "haber estado arriba del todo en tres Juegos Olímpicos".

"Si no me equivoco Saúl es la persona elegida si clasifica. Tiene cuatro medallas olímpicas, que son muchas, con todo lo que cuesta como deportista. Ha estado arriba del todo en tres juegos y si puede llegar a éstos es un premio que se merece. Lo conozco, es una gran persona y llevar la bandera española en la inauguración de unos Juegos debe ser algo inolvidable", afirmó.

