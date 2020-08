Jon Rahm solamente ha conservado el número uno del mundo dos semanas, pero puede ser algo momentáneo porque pocos días después de perderlo se le presenta una grandísima oportunidad de recuperarlo, el PGA Championship, el primer 'major' de esta atípica temporada en la que el Masters de Augusta se tuvo que aplazar y el British Open cancelar.

No le fueron bien las cosas al de Barrika en el WGC de esta pasada semana, un torneo en el que no pudo sacar su mejor nivel y en el que su gran rival por el trono del golf, el estadounidense Justin Thomas lo bordó hasta llegar a la victoria final, un triunfo que le sirvió para arrebatar la corona a Jon Rahm.

Cuatro españoles presentes

La oportunidad para Rahm llega rápido, desde este mismo jueves en Harding Park (San Francisco, California, Estados Unidos) buscará su ganar su primer torneo y recuperar el número uno del mundo. Aunque la empresa no parece sencilla puesto que el golf español no sabe lo que es ganar ni el Campeonato de la PGA ni el US Open.

El torneo apunta a ser espectacular, pues se darán cita 95 de los 100 mejores jugadores del ránking y estarán en el mismo hasta cuatro españoles: el mencionado Jon Rahm, número dos del mundo y gran aspirante nacional, Sergio García, Rafa Cabrera y Jorge Campillo.

De hecho, la organización del torneo, en un gran gesto con el golf español, ha puesto juntos a Rahm y García en el partido correspondiente a las dos primeras jornadas. Ambos jugarán junto al legendario Phil Mickelson, uno de los veteranos del circuito y uno de los siempre favoritos a todo, sobre todo después de haber practicado un gran golf este pasado fin de semana en Memphis.

Menos aspiraciones tienen, en teoría, Rafa Cabrera y Jorge Campillo, sin embargo, en golf nunca se sabe y esta podría ser su semana. Ilusión no les faltará, eso seguro.

Gran nómina de favoritos

Respecto a los favoritos, más allá de Jon Rahm, hay que mencionar a varios de ellos. El primero de todos debe ser Justin Thomas, que llega en forma después de su reciente victoria, que estrena número uno del mundo y que ya fue campeón en 2017.

Otro de los grandes aspirantes será Brooks Koepka, campeón de las últimas dos ediciones y siempre un jugador fiable como pocos en los 'major'. Con Tiger Woods hay que contar porque solamente el nombre le convierte en favorito.

Más allá de todos ellos, no hay que olvidarse de jugadores como Xander Schauffelee, Bryson Dechambeau, Dustin Johnson, Rory McIlroy, Jordan Spieth o Jason Day.

En definitiva, un gran evento que volverá a disputarse bajo las estrictas medidas sanitarias que obliga la pandemia del coronavirus.

