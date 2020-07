Jon Rahm nunca ha ganado un torneo del World Golf Championship (WGC) y no hay mejor momento para estrenar ese palmarés que esta semana, en el FedEx St. Jude Invitational que arrancará este mismo jueves en Memphis (TPC Southwind), donde estarán los mejores jugadores del mundo.

Será en este prestigioso torneo donde el jugador de Barrika estrene su número uno mundial, logrado hace apenas diez días gracias a su última gran victoria en el Memorial.

España, a por su primer WGC

Pero es que no solo es que Jon Rahm no ha ganado un torneo WGC, es que no lo ha hecho ningún golfista español en los más de veinte años que se llevan disputando este tipo de torneos.

Rahm parte entre los grandes favoritos, llega en un gran estado de forma y compartirá campo en las dos primeras jornadas con uno de los que mejor golf está practicando últimamente, el estadounidense Bryson DeChambeau, además del también norteamericano Rickie Fowler. Será uno de los partidos estrella durante los dos primeros días de competición.

El español disputará en Memphis su décimo quinto torneo de esta envergadura, una cita nada desdeñable, pero que está a años luz de su compatriota Sergio García, el que más presencias acumula, ya que esta semana disputará el número 62 de su carrera. Por detrás suyo se quedará el británico Lee Westwood, con quien estaba empatado a 61 presencias. El veterano estadounidense Phil Mickelson llegará a los 60 esta misma semana.

Ausencia de Tiger Woods

Rafa Cabrera Bello, el tercero de los nacionales en discordia, alcanzará los 23 WGC este jueves, cinco más que el doble campeón del Masters de Augusta, José María Olazábal.

Se espera una climatología complicada que podría complicar las cosas en un campo difícil y que no pondrá fáciles las cosas a los jugadores presentes, que serán los mejores del mundo, puesto que la única ausencia destacaba será la de Tiger Woods, el jugador que lidera con holgura la lista de triunfos en torneos WGC, ya que suma un total de 18. El siguiente en la lista es Dustin Johnson, que tiene 6.

Lo que está claro es que se espera otro intenso fin de semana con el mejor golf del mundo y con los españoles peleando por todo y con Jon Rahm estrenando su número uno del mundo, uno de los sueños de toda su vida y que cumplió hace apenas diez días tras conquistar de forma brillante el Memorial, otro de los grandes torneos de la PGA.

