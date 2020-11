Jon Rahm no encontró sus mejores sensaciones durante este sábado. Foto EFE.

No ha sido un día fácil para Jon Rahm en Augusta National. Nunca es sencillo completar un 'major' sin una jornada difícil, esa en la que los putts no entran y el juego no fluye. A él le ha tocado este sábado y eso se ha resentido en su tarjeta, ya que ha terminado jugando al par del campo, un resultado que le aleja de la victoria y le obliga a una remontada casi imposible este domingo.

Porque al contrario le ha ocurrido a Dustin Johnson, quien ha completado una jornada memorable y aventaja al de Barrika en siete golpes y a sus perseguidores más cercanos en cuatro. Lo cierto es que Rahm, dentro de que se ha atascado, ha salido vivo del campo y todavía se ha guardado una bala en la recamara.

Además, si alguien es capaz de forjar una remontada de este calibre es, sin duda, él. No ayuda, en todo caso, su final de vuelta, con un bogey en el 18 que le dejó con un amargo sabor de boca. Todo eso tendrá que olvidarlo cuanto antes y ser más agresivo que nunca este domingo. Atacar desde el inicio, confiar en que salgan los primeros birdies y, a partir de ahí, buscar que los nervios sacudan al líder como antaño ya hicieron en esta misma situación a otros ilustres como Jordan Spieth, Rory McIlroy o Nick Faldo.

Dustin Johnson ha rozado la perfección

El protagonista del día fue el estadounidense Dustin Johnson, el número uno del mundo. Saltó a Augusta National a destrozar el torneo y más o menos terminó haciéndolo jugando un golf imperial, propio de alguien de su enorme talento. Apoyado en una enorme solidez, el ganador de un 'major' demostró estar más que preparado para asaltar Augusta, algo que tendrá que completar este domingo ante una larga lista de perseguidores.

Completó la tercera jornada jugando siete bajo par, sin un solo bogey en su tarjeta y poniendo tierra de por medio con todos sus rivales. Además ha dado una gran sensación de tener el torneo bajo control en todo momento. Arrancará este domingo como único y gran favorito, un arma de doble filo.

Del resto de aspirantes hay que mencionar la gran reacción de Rory McIlroy, quien pasó de estar con pie y medio fuera durante la primera jornada a meterse en la pelea, algo similar a lo que ha logrado Brooks Koepka. Ambos han acabado estos tres días con ocho bajo par y quedarán a la espera de un mal día de Johnson para lanzar su ataque definitivo.

Ya sin opciones se han quedado otros como DeChambeau, como Tiger Woods o como Phil Mickelson, lo mismo que el también español Rafa Cabrera, que superó el corte a última hora y no ha podido arrancar en esta tercera jornada, acabando el día y lo que lleva de torneo por encima del par del campo.

Este domingo llegan los últimos 18 hoyos del Masters de Augusta, una de las jornadas históricamente más emocionantes del golf mundial. Lo hará sin público, pero con lo más granado del ránking mundial peleando por ganar el Masters más atípico de siempre, disputado en noviembre, con unas condiciones muy diferentes a lo habitual, pero el vencedor será el nuevo portador de la Chaqueta Verde. Gloria para el que acabe ganando.

Practicodeporte@efe.com