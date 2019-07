Jon Rahm y Sergio García son las dos principales bazas españolas para intentar conquistar la 148ª edición del Open Británico de golf, que arrancará este jueves y se prolongará hasta el próximo domingo, sin embargo, también estarán presentes otros cuatro deportistas nacionales, el joven Adri Arnaus, el veterano Miguel Ángel Jiménez, el consistente Rafa Cabrera y el sólido Jorge Campillo.

Aunque tanto Rahm como García llegan con el objetivo de ganar, el reto es harto complicado para ambos. El de Castellón llega en un momento irregular de juego. "Siempre ha sido el torneo que más me ha gustado. Como europeo, desde pequeño ha sido el que más he admirado", ha explicado a Efe García. "El tipo de campo es diferente, puede cambiar muchísimo dependiendo del clima y siempre ha sido un torneo que me ha motivado mucho".

Royal Portrush, escenario ideal

Así que el campo de Royal Portrush puede suponer un punto de inflexión en la temporada de García, que no termina de encontrar cierta regularidad desde que triunfase en el Masters de Augusta de 2017, escenario en el que consiguió su primer y hasta ahora único 'major'.

Para Rahm, sin embargo, el torneo llega en un gran momento después de que el jugador de Barrika ganase hace apenas quince días el Abierto de Irlanda, en unas condiciones similares a las que los jugadores se van a encontrar estos días en el Open Británico.

Pero el golf español llega con más opciones y más jugadores a los que seguir de cerca. Adri Arnaus representa la savia nueva, el talento por explotar que crece y crece a la velocidad de la luz. En el otro extremo está Miguel Ángel Jiménez, que cumple 25 años jugando The Open y lo hace con la misma ilusión del primer día.

Y entre ambos están Rafa Cabrera, totalmente asentado dentro de la élite del golf mundial y Jorge Campillo, cada día más fiable en las grandes citas y cada día un jugador más sólido y eficaz.

A ninguno de ellos habrá que perder la pista, pues si un deporte representan la igualdad y la imprevisibilidad ese es, sin duda alguna, el golf. Y en un 'major' puede ocurrir cualquier cosa.

