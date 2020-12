Desde el año 2000, la Fundación Pequeño Deseo tiene la misión de cumplir los deseos de niños gravemente enfermos para apoyarles en su lucha, ya que está demostrado científicamente que esta labor contribuye enormemente a mejorar el bienestar de estos pequeños pacientes.

Este es el motivo que ha llevado al futbolista del Alavés Jota Peleteiro, a convertirse en embajador de esta causa para cumplir el deseo de Nora, una niña de Bilbao de ocho años que se ha enfrentado a una enfermedad oncológica como una campeona.

"Nora soñaba con charlar con su ídolo, el futbolista Aduriz, y Jota no sólo hizo los trámites necesarios para hacerlo posible sino que, además, acudió personalmente a conocerla y así ser él quien le diese la sorpresa" explica Elsa González, responsable de la Fundación en el País Vasco.

Las circunstancias hicieron que el encuentro entre Aritz Aduriz y su joven seguidora se produjera por vídeo-llamada, pero eso no le restó ni un ápice de emoción. Cuando el jugador del Alavés le entregó a Nora la varita que simboliza los deseos que concede a Fundación le dijo: "Nora, me han dicho que esta varita tiene magia" y ella le contestó: "Sí es mágica porque has aparecido tú". De repente, sonó el teléfono de Jota, era una vídeo-llamada de Aduriz, que charló un rato como si fueran viejos amigos.

"Me imaginaba que cumplir un deseo sería un momento muy bonito, pero superó todas mis expectativas. Al sentir la ilusión de Nora y su emoción comprendí la importancia que tiene, en medio de una situación tan difícil para un niño y su familia, esta inyección de energía positiva", confiesa Jota, que también le entregó una camiseta firmada por Aduriz y un caballete con pinturas, ya que le apasiona dibujar.

Subasta solidaria

Para seguir cumpliendo deseos, Jota ha organizado una subasta solidaria de camisetas de compañeros en la que todos los beneficios irán íntegramente destinados a Pequeño Deseo. Él ha sido el primero en donar su camiseta y sus zapatillas.

La puja está disponible en la plataforma especializada Catawiki y estará abierta hasta el próximo día 20 de diciembre.

Jugadores como Dani Carvajal y Álvaro Odriozola del Real Madrid, Joaquín del Betis, Pablo Sarabia y Ander Herrera del PSG, Alberto Moreno del Villarreal, Roberto Soldado del Granada, o Jesús Navas del Sevilla han donado sus camisetas firmadas.

A ellas se unen otros lotes especiales, entre los que destacan una camiseta firmada por todo el equipo del Baskonia de baloncesto y las zapatillas de Luis Scola, ala-pívot del club italiano de baloncesto Pallacanestro Varesa.

