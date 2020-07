‘En mi club no teníamos los materiales de entreno masculinos, así que mi padre los fabricaba con sus propias manos para que pudiera seguir entrenando’ explica Aritz Pinillos (10 años), cuya capacidad para adaptarse a todas las circunstancias ha conducido a que el Consejo Superior de Deportes (CSD), ColaCao y la Fundación Deporte Joven le hayan entregado, junto con el representante olímpico en Tokio 2021 Ray Zapata, una de sus Becas Vamos.

La ayuda enmarcada en el programa ADB2020, supondrá un impulso para que muchos otros niños de Navarra se adentren en el mundo de la gimnasia artística -una disciplina históricamente más fuerte en su práctica femenina- y que la falta de material no suponga un freno para ellos, ya que el Club Agrupación Deportiva San Juan de Pamplona será el primero de los cinco clubes que hay en la localidad que contará con los seis aparatos masculinos de competición.

"A través del proyecto no solo tenemos el objetivo de fomentar el deporte y eliminar barreras, sino también de inspirar al resto de niños y jóvenes con historias de superación como la que nos transmitió Aritz. Su ejemplo pone en relieve valores tan importantes como la pasión, la lucha y el espíritu de superación", explica Javier Coromina, director de comunicación de Idilia Foods y miembro del Jurado de Becas Vamos.

Campeón de Navarra

Aritz Pinillos, de sólo 10 años, es un referente para todos los niños de su club de gimnasia, Club Agrupación Deportiva San Juan. El joven pamplonica fue el primer integrante masculino del club a los seis años, y a día de hoy otros cinco chicos también forman parte ya del equipo y siguen el ejemplo de Aritz, que ha logrado por quinta vez ser campeón de Navarra, además de quedar entre los 11 primeros en tres aparatos en el campeonato de España.

Y lo ha conseguido gracias a su capacidad de adaptarse a todas las circunstancias, demostrando que las ganas y el espíritu de superación son más fuertes que todas las barreras.

‘En Navarra no había ningún club que contara con los seis aparatos masculinos de competición y esto suponía un freno para Aritz y sus compañeros a la hora de entrenar’ explica Aitor Pinillos, padre del becado. Así que empezó a fabricarlos él mismo con sus propias manos para que su hijo pudiera seguir luchando por su sueño. Ahora, gracias a Becas Vamos que les han entregado el caballo con arcos y la barra paralela, podrán contar con los seis aparatos masculinos de competición para seguir formándose y mejorando día a día", señala el comunicado.

Aritz siempre ha tenido claro su sueño: ‘poder ir a unos Juegos Olímpicos, como mi ídolo Ray Zapata’ afirma con una gran sonrisa. Y es que el reconocido deportista, bronce en el Campeonato del Mundo y representante de España en los JJOO de Tokio, siempre le ha dado energía para seguir adelante.

"Desde que empezó con 6 años en la gimnasia, Ray ha sido su ídolo. Le apasiona mirar sus competiciones en YouTube, sus entrevistas, todo lo que tenga que ver con él y de lo que pueda aprender", afirma su padre Aitor.

Así que Ray no ha querido perderse la oportunidad de estar presente en la entrega de la beca y será él mismo quien se la conceda al joven gimnasta navarro: "Desde que conocí la historia de Aritz y su capacidad para adaptarse y superar obstáculos, me quedé impresionado. Y el hecho de haberle inspirado todo este tiempo me hace muy feliz. Tenemos muchas cosas en común; actitud, ganas y sueños que nos hacen luchar día a día, y lo más importante de todo, una familia que nos apoya al 100% y nos da ese empujón que todos necesitamos".

Perseguir un sueño

El Jurado de las Becas Vamos, - formado por el Consejo Superior de Deportes, ColaCao y los embajadores del proyecto, los deportistas Mireia Belmonte y Saúl Craviotto-, ha destacado la candidatura de Aritz por su espíritu de superación y la capacidad de perseguir un sueño adaptándose a todas las circunstancias.

Por su parte, Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes ha añadido: "Nos hace mucha ilusión que el talento deportivo esté integrado en el CSD, que es la casa del alto rendimiento, pero para llegar al alto rendimiento tiene que haber una base. El apoyo al deporte base es una de nuestras líneas de actuación. El equipo olímpico que está aquí entrenando es importante por la inspiración que supone su ejemplo. Ojalá que pronto tengamos aquí a Aritz entrenando para preparar unos Juegos Olímpicos”.

La bomba

La mente inquieta de Ray Zapata ya ha sacado provecho del año de retraso con que se disputarán los Juegos Olímpicos de Tokio: ha ideado un nuevo elemento que, asegura, "va a ser la bomba" y con el que pretende "asombrar al mundo".

El gimnasta español, uno de lo grandes especialistas internacionales en suelo, no quiso, por supuesto, revelar ningún detalle sobre ese nuevo elemento, pero adelantó que su intención es presentarlo en competición en la Copa del Mundo de Doha, en marzo de 2021.

"Todavía no lo he hecho en un ejercicio, pero en foso va muy bien. Es muy difícil, pero estoy un poco loco y hay que estarlo para hacer cosas así", añadió.

