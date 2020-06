Juan Ayuso (Barcelona, 17 años), afincado en Jávea (Valencia) desde los 8, está terminando segundo de bachillerato mientras sueña con su inminente paso al UAE Emirates, el equipo del World Tour que se ha fijado en el campeón de España júnior en ruta como apuesta de futuro.

Un ciclista más en edad juvenil reclutado por la élite del ciclismo. Si hace unos meses el granadino Carlos Rodríguez debutaba con el Ineos junto a Chris Froome en el Tour de los EAU, ahora otro español que milita en el Bathco cántabro y formado en el Proyecto FER, que reúne deportistas talentosos en la Comunidad Valenciana, está a punto de rodar junto a estrellas como el joven esloveno Tadej Pogacar, tercero en la Vuelta 2019.

"Llevaba tiempo hablando con el UAE Emirates y me invitaron el pasado mes de diciembre a una concentración en Benidorm. Vi cómo funcionaba el equipo y me impresionó. Mejoró la relación y luego seguimos en contacto, todo paso a paso. Se dirigió a mi Josean Fernández Matxín (director del equipos), quien siempre se ha preocupado mucho y me dio una confianza que ahora es mutua", explica a EFE la perla de Jávea.

Proyecto increíble

Aquella concentración dejó un recuerdo imborrable en Ayuso. "Fueron 6 días antes de Navidades en los que pude ver que el proyecto del equipo es increíble, con mucho futuro y grandes ambiciones. Me pareció genial y me fui muy contento".

El fin está claro para el campeón nacional de la categoría, ganador en 2018 de la Vuelta al Besaya y de una etapa del Tour de L'Ain: llegar despacio a la élite y soñar con el Tour de Francia. Este año, con el maillot del Bathco ha disputado 5 carreras, con pleno de triunfos: cuatro del Trofeo Víctor Cabedo y una en Don Benito de la Copa de España. Después, como todos, a hartarse de rodillo durante la pandemia.

Ayuso se enamoró de la bicicleta a los 7 años, cuando visitó la escuela de ciclismo de Jávea con un amigo con quien solía jugar al fútbol. Una incursión que ya le marcó la vida al ciclista que aún pertenece al FER.

"Sigo en el Proyecto FER, pero esta mi segunda temporada con el Bathco. A partir del 1 de enero de 2021 pasaré al UAE Emirates. Se trata de un gran reto, sin duda, nada fácil de asumir, pero la confianza mutua me permite pensar que no doy el paso simplemente por probar, sino porque puedo aprender y progresar, con el fin de hacerlo bien".

De momento, comparte la idea de Matxín de ir despacio y marcando los tiempos. "No se trata de dar ya el gran salto, así que hemos pensado que lo mejor es correr en un equipo continental la primera parte de 2021 para aprender y progresar, como adaptación. Preferimos ir paso a paso, para que no pierda la ambición. Aún no sé cual será el equipo elegido".

Muy contento e ilusionado de poder anunciar que para las próximas 5 temporadas formaré parte del @TeamUAEAbuDhabi . Sin duda, es un sueño cumplido para mi, y me gustaría agradecer a todos los que me habéis ayudado a lo largo del camino. pic.twitter.com/iCE3zRIEGz — Juan Ayuso (@juann_ayuso) April 30, 2020

Tour del Porvenir y Giro sub-23, sus retos

Sobre la base de la paciencia, Juan Ayuso también tiene sus sueños, que no son otros que probar en el Tour del Porvenir y el Giro sub-23.

" Si, esos podrían ser los primeros grandes objetivos, a ver que opina el equipo donde esté, pero por ahí van los tiros. Me gustaría tener la experiencia de correr en esas pruebas", afirma.

Ahora en el Emirates coincidirá con figuras del pelotón de la talla del italiano Fabio Aru, ganador de la Vuelta 2015 y del esloveno Pogacar, tercero en 2019, ganador de tres etapas y ahora aspirante al Tour de Francia.

"Mi referente de pequeño era Alberto Contador, me crié viéndole por televisión ganando el Tour y la Vuelta , pero ahora no sabría a quien señalar. Me fijo en todos para mejorar. Me gusta Alaphilippe, su estilo creo que se asemeja al mío".

Ayuso formará parte del grupo de juveniles que saltan directamente a un equipo del World Tour, algunos sin pasar siquiera por la sub'23 . El belga Remco Evenepoel, Carlos Rodríguez (Ineos), el campeón mundial juvenil estadounidense Quinn Simmons (Trek-Segafredo), y el alemán Marco Brenner (Sunweb) son algunos ejemplos. Unos de los secretos, la mejora en la preparación de los ciclistas desde muy temprano.

"Han cambiado los medios técnicos, la forma de entrenar ha mejorado. Antes la experiencia se lograba solo a base de años, pero ahora desde juveniles o antes sabes cómo hacer las cosas, hay más medios, entrenadores", apunta.

No obstante, reconoce que les "falta el rodaje de los veteranos, pero lo que es el entrenamiento, la nutrición,... ya tenemos a gente que nos aconsejan en eso, antes no había. Los mejora de medios adelanta la formación".

Futuro por definir

A Juan Ayuso le cuesta definirse. "No sé lo que voy a ser, pero sí sé lo que no voy a ser. Clasicómano y esprinter no seré nunca, tal vez corredor de vueltas, largas o cortas, como escalador no sé si de puertos largos o cortos. Todo eso lo iremos viendo".

Con el sueño desde niño del Tour de Francia, Ayuso vive un momento clave de su carrera con su pasión de siempre por el ciclismo y con la tranquilidad de quien tiene los pies en el suelo.

"Me apasiona la bici e intento dedicarme a ella lo que puedo, con disciplina, pasión, tranquilidad. Es importante tener la cabeza en el ciclismo y disfrutar de ello. Si falla la cabeza no rindes".

El que será su director a partir de enero de 2021, Josean Fernández Matxín, expone su opinión sobre su nueva perla. "A sus privilegiadas condiciones físicas y deportivas, añade una muy buena cabeza. Estamos muy contentos por haber cerrado esta incorporación".

practicodeporte@efe.com