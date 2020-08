Juan Ayuso ha completado este viernes una buena actuación en el Europeo de ciclismo en ruta de Ploauy (Francia) al terminar séptimo en la prueba en línea júnior decidida al sprint y que se suma al quinto puesto que obtuvo el lunes en la contrarreloj.

El ciclista alicantino se ha mostrado, de principio a fin, como uno de los más fuertes de la categoría júnior en este Europeo, proponiendo varios ataques que no han podido evitar el sprint masivo en el que se ha impuesto Kasper Andersen, seguido del checo Pavel Bittner y del belga Arnaud de Lie, informa la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

En la prueba júnior femenina, de 68,2 km, Inés Cantera -undécima- fue la mejor española. Idoia Eraso acabó en el puesto 26 y Eva Anguela en el 36.

"Mi planteamiento era salir a ganar y creo que lo he demostrado. Me da un poco de rabia porque en la penúltima vuelta nos hemos ido un grupo pequeño y no ha habido colaboración y en el último giro me he ido solo, me han cogido en el llano que hay al final del primer repecho y también han decidido no pasar, así que al final nos hemos reagrupado", comentaba Ayuso tras la carrera.

Y añadía: "Me queda un poco de frustación porque al final he sido de los más fuertes y tener que llegar al sprint y no poder conseguir el puesto que queríamos da rabia. De todas maneras, estoy orgulloso de haber salido a ganar, de haberlo dado todo, creo que en las últimas vueltas he arrancado en casi todos los repechos, y ya estoy pensando en la próxima oportunidad para volver a intentarlo".

El día ha comenzado dando la espalda al combinado nacional, que en la primer vuelta ha visto como Igor Arrieta y Aimar Erostarbe quedaban cortados debido a una caída. El incidente ha dejado tocado al ciclista vasco, que ha terminado bajándose a mitad de prueba; mientras que Arrieta se ha visto obligado a gastar muchas energías para entrar de nuevo al gran grupo.

No pudo evitar llegar al sprint

Hasta bien superado el ecuador de la prueba se sucedían diversas aceleraciones en los tramos de ascenso, pero ninguno ha logrado arañar ventaja al peloton. Ha sido ya en la penúltima vuelta cuando Dinamarca y Bélgica han movido ficha situando a uno de sus hombres en cabeza. La renta de este dúo nunca ha superado los 20" segundos y se han visto cazados en lo alto de la primera ascensión del circuito por Juan Ayuso y Marco Brenner, dos de los favoritos, que no han encontrado colaboración en ellos y han terminado volviendo a ser cazados.

En el giro final, Juan Ayuso, que ha llegado a Plouay con la clara ambición de colgarse un metal del cuello, ha vuelto a intentar evitar el sprint con una arrancada que le ha permitido coronar en cabeza la Cote du Lezot, la primera subida del circuito y la más dura de todas ellas. Al movimiento del ciclista español se han sumado en el descenso posterior otros 4 ciclistas, que tampoco han encontrado entendimiento y han sido capturados para dar lugar a la llegada masiva.

El sprint por las medallas ha estado ajustadísimo y por un pequeño margen ha logrado la victoria el danés Andersen sobre el checo Bittner y el belga De Lie. En séptima plaza, exhibiendo que llegaba con fuerzas y que cuenta con una buena punta de velocidad, ha cruzado la meta Juan Ayuso.

También en el pelotón ha entrado Igor Arrieta, 23°; mientras que Jorge Gutiérrez lo ha hecho 36° a 50 segundos. Antonio Nieto, por su parte, ha entrado a algo más de dos minutos y Juan Marin a más de once minutos.

#EuroRoad20 | Juan Ayuso (@juann_ayuso), que ha realizado una gran carrera al ataque, nos ofrece sus impresiones tras ser 7° en la línea del Europeo ????



??"Me da rabia que se haya decidido al sprint porque he demostrado ser de los más fuertes"@ciclistacofidis #TeamESPciclismo pic.twitter.com/2mVlkXOuh2 — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) August 28, 2020

Quinto en la contrarreloj del lunes

El quinto puesto logrado por Juan Ayuso en la contrarreloj individual de 25,6 kilómetros fue el lunes el mejor resultado este lunes del combinado español júnior en el estreno del Campeonato de Europa de Plouay (Francia).

El ciclista alicantino ha cuajado una buena contrarreloj, quedándose a poco más de 30 segundos del podio. Igor Arrieta ha sido top 10. Idoia Eraso e Inés Cantera, las representantes junior femeninas, 15ª y 16ª respectivamente, informa la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Ayuso, que el año próximo pasará a formar parte del equipo World Tour UAE Team Emirates, ha realizado una buena competición midiéndose a los mejores especialistas continentales para quedarse a poco más de 30 segundos del podio. Ayuso ha detenido el crono en 33’31’’ por los 32’56 del italiano Lorenzo Milesi, bronce. La victoria ha sido para el checo Mathias Vacek (32’39’’) y la plata para el alemán Marco Brenner (32’42’’).

practicodeporte@efe.com