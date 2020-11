La judoca española Julia Figueroa ha vuelto a los entrenamientos de forma suave después de su operación en el hombro izquierdo del pasado septiembre, y ya tiene puesto su objetivo en el próximo mes de febrero para volver a la competición en busca de una plaza para los Juegos de Tokio 2020.

La deportista cordobesa, afincada en valencia desde hace más de diez años, pasó por el quirófano el pasado 10 de septiembre, debido a los dolores que tenía desde hace mucho tiempo, que si bien no le impedía competir, si que le afectaban en su "día a día", explica en una entrevista a la web del Proyecto Fer.

"Es curioso, haciendo judo, entrenando al máximo, llevando el cuerpo al límite, no me molestaba. Sin embargo, al andar, al montar en bicicleta, al beber agua, un simple movimiento del hombro, por leve que fuera, me hacía ver las estrellas. Tenía el labrum afectado", explica.

Vuelta a entrenar

Dos meses después de la operación, la judoca ya vuelve a ejercitarse aunque de forma suave, teniendo en cuenta que el tiempo estimado de su baja está entre los 4 y los 6 meses, con lo que asegura que espera "volver a entrenar con cierta normalidad a finales de año”.

La de septiembre, no es la primera vez que Julia pasaba por el quirófano, ya lo tuvo que hacer en mayo de 2017. Entonces fue debido a una grave lesión sufrida en la rodilla izquierda, y por la que tuvo que estar alejada del judo durante ocho largos meses.

“Aquella experiencia, mucho más traumática que ésta, me está ayudando. Sé que hay que tener paciencia. Los altibajos emocionales, hay días mejores y días peores, son inevitables, pero lo llevo bastante bien", argumenta a Proyecto Fer.

De hecho, en este año tan atípico por la pandemia, la valenciana de adopción lamenta haberse perdido las dos citas importantes en el calendario del judo, como son el Grand Slam de Budapest y en el próximo Campeonato de Europa de Praga.

No obstante, ella se anima "con pensar en que, cada día que pasa, la reaparición está más cerca, cuestión que espera que sea en febrero si "todo va bien", una fecha a partir de la que se empezará a jugar su pasaporte para Tokio, por ello reconoce que "el objetivo olímpico es la mejor vitamina”, comenta Julia.

Figueroa está situada en cuarta posición del ranking mundial de -48 kilogramos, lo que le permite tener muchas opciones de estar este verano en la capital nipona, aunque tiene como rival para la plaza a su compatriota Laura Martínez Abelenda, que ocupa la novena plaza. Antes del parón por la pandemia, Julia sumó muchos puntos gracias al bronce en el Grand Slam de Dusseldorf, en febrero pasado, y el segundo puesto en el Grand Slam de Osaka , en noviembre del pasado año.

