El atleta keniano Kibiwoot Kandie ha destrozado el récord del mundo de medio maratón (57:32) en el espectacular recorrido de Valencia donde la plusmarca se ha mejorado en treinta segundos con cuatro atletas siendo capaces de estar por el anterior registro de Kamworor.

Ha sido una carrera espectacular en la que se ha volado de principio a fin y en la que se ha bajado por primera vez en la historia de los 58 minutos, algo que han conseguido el mencionado Kandie, pero también Jacob Kiplimo (57:37), Rhonex Kipruto (57:49) y Alexander Mutiso (57:59).

Además, ha tenido un desenlace espectacular con Kandie y Kiplimo llegando juntos y atacándose en los últimos metros en busca de ganar la carrera y romper la historia, destrozar otra de las barreras en un deporte que ha entrado de forma definitiva en una nueva dimensión.

A todo esto ha vuelto a ayudar la ciudad de Valencia, convertida en una de las ciudades de los récords. Se ha vuelto a demostrar en esta media maratón, la más rápida de la historia.

Impresionante Carlos Mayo

También ha servido la carrera para demostrar que Carlos Mayo es un atleta descomunal. Solamente el flato le ha impedido que batiese el legendario récord de España de Fabián Roncero. Él mismo lo explicaba nada más terminar la carrera. "Me ha dado a partir del kilómetro quince. Lo he gestionado lo mejor que he podido y me he ido recuperando. Me han tirado los isquios, pero me encontraba muy bien en la parte aeróbica. Creo que he hecho una marca brutal para ser mi debut, pero me voy con la espinita esa del récord de España, porque creo que hoy lo tenía en las piernas".

Ha sido noveno en la carrera y el mejor español, estableciendo la segunda mejor marca nacional de todos los tiempos con 1:00.06, quedándose a unos pocos segundos de aquella legendaria marca de Roncero de 59.52.

Y otra debutante, la etíope Genzebe Dibaba, ha sido la mejor en la carrera femenina, ganando con 1:05.16.

