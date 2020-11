Kilian Jornet, que abandonó este viernes cuando intentaba batir el récord de distancia en 24 horas en una pista de atletismo, ha explicado hoy, que se debió a que sintió un dolor en el pecho.

El atleta catalán abandonó cuando se llevaban más de diez horas de la prueba , que tuvo lugar en Mandalen (Noruega), país en el que vive, cuando todavía estaba con opciones debatir el récord de las 24 horas que ostenta el griego Yiannis Kouros, que recorrió en ese tiempo un total de 303,506 kilómetros.

En las redes sociales, Jornet explicó que durante la carrera "sentí un dolor repentino y agudo en el pecho y tuve que pasar la noche en observación. Las carreras a veces no salen bien ... así que es una buena excusa para volver a intentarlo".

Thanks to all for your support. During the run I felt a sudden sharp chest pain and needed to spent the night on observation. Races sometimes don’t go well...so it is a good excuse to try it again ;) pic.twitter.com/EjLrYdis4n