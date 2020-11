Kilian Jornet, siete veces campeón de la Copa del Mundo de carreras por montaña, se enfrentará en los próximos días al reto 'Phantasm 24', en el que intentará correr durante 24 horas en una pista cerrada para sumar el máximo de kilómetros posible en un tartán.

"La motivación es salir de mi zona de confort, probar cosas diferentes y ver lo que puedo hacer. Es divertido descubrir diferentes actividades y entrenar en llano es una buena prueba y una oportunidad para aprender en términos de nutrición y ritmo, y luego intentar aplicar esas cosas a diferentes actividades, como proyectos en alta montaña", declaró Jornet.

La fecha exacta de este reto no está fijada, ya que el proyecto depende de la climatología. El reto se desarrollará en una pista de 400 metros en Måndalen (Noruega) con temperaturas que pueden bajar hasta cero grados por la noche y oscilar entre 8 y 15 grados durante el día.

Cambios de dirección

El día del intento, Kilian Jornet cambiará de dirección cada cuatro horas en una pista que conoce bien y donde se ha entrenado durante varios meses. Con el objetivo de hacer que la carrera sea oficial también competirán varios atletas noruegos especializados en la larga distancia.

Oficialmente, la distancia más larga que se ha registrado en 24 horas fue establecida en 1997 por Yiannis Kouros, que corrió 303.506 kilómetros, una cifra que Jornet considera "absolutamente salvaje".

"Son tantos kilómetros que no puedo ni visualizarlo. He visto los parciales de Yiannis, así que intentaré seguirlo hasta que el cuerpo aguante. Sé qué velocidad debo mantener, así como el ritmo de cada kilómetro y cada vuelta. Está claro que las primeras 10 horas serán un poco más rápidas y que luego voy a desacelerar. Lo más importante será no tener problemas musculares ni de alimentación", confesó Jornet, antes de abordar el reto durante esta semana.

